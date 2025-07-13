寫作教室／想不出要寫什麼？師構思接龍「一句接一句」 助學生寫作力躍進
「老師，我想不出來要寫什麼！」面對空白的稿紙，同學們彷彿被施了魔咒，原本活潑的思緒瞬間凍結。直到操作了「十句話中的故事」文句接龍活動，課堂氣氛完全改變了。遊戲規則很簡單：以排為單位，第一句由老師提供，首位同學前來抽題目，接續老師的內容往下發展情節。有時我會額外規範每一位同學，都只能知道前面一位寫下的內容，以保持神祕感。
該課堂小遊戲可以分為故事接龍與情境接龍兩類。前者，我會先在紙條上寫下開頭句：「那天放學後，小明發現書包裡多了一封神祕的信。」再讓學生一個接一個續寫。本以為會十分平淡，沒想到故事愈來愈精彩：「信封上寫著『只有勇敢的人才能打開』，小明的手開始發抖。」「他深吸一口氣，撕開信封，裡面竟然是一張藏寶圖！」「地圖指向學校後山，那個大家都曾經失戀流下眼淚的地方……」學生們眼睛發亮，迫不及待想知道下一句會怎麼發展。
有時，為了訓練同學們的描寫技巧，我也會指定特殊情境。例如：「雨天咖啡店」主題，每個句子都必須包含雨聲、咖啡香或溫暖的感覺，學生們開始學會營造氛圍：「雨滴敲打著咖啡店的玻璃窗，發出輕柔的節拍聲。」「濃郁的咖啡香氣在空氣中緩緩流轉，讓人忍不住深呼吸。」「角落裡的女孩捧著熱杯，看著窗外模糊的街景，心中湧起一股莫名的溫暖」操作幾次之後，慢慢發現同學們不再害怕寫作，因為他們只需要專注於「一個句子」，也學會了「承接」的技巧，理解文章的連貫性。
為了維持新鮮感，我會不定時調整遊戲規則。有時候規定每句都要用不同的修辭技巧，如比喻、擬人、誇飾等，有時則讓學生用不同的情緒來接龍：第一句歡樂、第二句悲傷、第三句驚訝。這項課堂小活動看似簡單，卻能有效解決學生寫作的三大難題：靈感枯竭、邏輯混亂、表達貧乏。透過集體創作，互相激發創意，在輕鬆的氛圍中重新發現了文字的樂趣，不再視寫作為畏途。
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