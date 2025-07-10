好讀周報／心血管病現曙光？濟州島海女「變異基因」具保護力

文／編譯田思怡

伊拉多三度造訪濟州島，並與因長期研究海女而獲得她們信任的首爾大學科學家李珠英（音譯，Joo-Young Lee）合作。伊拉多說，「海女的平均年齡令人吃驚，我眼看著一名87歲的海女跳下船。」

過去數百年來的海女僅穿棉質的緊身衣潛入冰冷的海水中，自1980年代開始，她們改穿潛水衣。

伊拉多的研究團隊將大約30名女性分成3組：海女、濟州島上的非海女、南韓本土的非海女。研究人員測量她們的生理特性，包括血壓和心率，並做基因定序，尋找基因差異。

模擬的潛水讓參與者憋氣潛入一盆冷水中，身體反應與潛水相同。研究人員發現，濟州島上的非海女潛水時，每分鐘心跳次數減少約20次，南韓本土非海女也相同，但一輩子都在潛水的海女，心跳最多減少40次。

在模擬潛水中，濟州島的非海女和海女都具有的基因變異，啟動了具有保護作用的血壓反應，但如何運作尚未完全明瞭，變異的基因顯然影響了一個與血管發炎有關的受體。

為了證明此研究結果，伊拉多和她的團隊搜尋了美國國家衛生研究院的大規模基因資料庫，尋找有相同基因變異的人，發現歐洲祖先也有能保護血壓反應的變異基因，但效果沒這麼明顯。科學家認為這種天選之人的基因變異始於大約1200年前。

許多年前，濟州島兩名懷孕的海女在懷孕期間繼續潛水，其中一人沒有這種具有保護作用的變異基因，她罹患了子癲前症，母子均亡。另一名具有這種變異基因的懷孕海女則平安產子。逐漸地，愈來愈多濟州島兒童天生具有這種變異基因。

未參與這項研究的亞利桑納州立大學人類演化與社會變遷學院副教授特朗伯（Ben Trumble）誇讚伊拉多的研究。他說，「她發現這些族群解決了一些特定問題，例如濟州島海女的進化，有助於讓她們潛入水中更長時間。」

特朗伯指出，「很多人認為心血管疾病是老化不可避免的一部分，阿茲海默症也是老化的過程，但伊拉多的研究對象不是坐辦公室的人，我們可以探究物競天擇如何幫助我們適應和克服人類有史以來面臨的許多問題。」

伊拉多表示，有關海女能憋氣多久的資料，將用於另一項研究。但根據她與海女的談話，「她們年輕時經常一次能憋氣2到3分鐘，要看她們想採集什麼食物而定」，生長在淺海的海膽，不需要潛得太深。

海女也以能忍受冰冷的海水著稱，這與她們的另一種基因變異有關。研究人員找出一種稱為肌聚糖zeta（sarcoglycan zeta）的變異基因，之前測試能耐痛和耐寒。該項測試要求參與者把手浸在冰水裡，一次長達數分鐘。

海女身上的肌聚糖zeta變異基因，讓她們能忍受冰冷的海水。（圖／路透）

濟州島的「海女」是在17世紀為了填補男性勞力短缺而出現的特殊行業。（圖／路透）

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