我與素養的距離╱從以伊衝突看西亞宗教與種族紛爭

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

以色列與巴勒斯坦在2023年爆發加薩戰爭以來，衝突不斷，雖曾達成和平協議，但維持不久，而在2025年6月，以色列與伊朗因核武問題也爆發武裝衝突，使得西亞從西到東皆陷入戰事當中。身為全世界最動盪的地區之一，西亞地區到底有哪些衝突事件呢？就讓力宇教育的威立老師帶你認識西亞的宗教與種族衝突吧！

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