我與素養的距離╱從以伊衝突看西亞宗教與種族紛爭
新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。
以色列與巴勒斯坦在2023年爆發加薩戰爭以來，衝突不斷，雖曾達成和平協議，但維持不久，而在2025年6月，以色列與伊朗因核武問題也爆發武裝衝突，使得西亞從西到東皆陷入戰事當中。身為全世界最動盪的地區之一，西亞地區到底有哪些衝突事件呢？就讓力宇教育的威立老師帶你認識西亞的宗教與種族衝突吧！
延伸資訊：
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中社會2上(108新綱) 適用114學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10712
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
▪高三生升學最後關卡！114分科最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握
▪114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 先補課3天再放假
▪放棄北一女！她對媽連吼3句話秒選附中 網見後續：做什麼都會成功
▪高中就近入學獎學金無預警遭教部砍 學校主任嘆已招生「很尷尬」
▪電機系讀3年「沒成就感」想鬼轉 大四生掙扎考研or工作…網：別受限
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言