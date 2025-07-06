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國中自然／科學方法學起來 打開學習新天地

聯合新聞網／ 力宇教育

隨著暑假的到來，準備升上國一的同學們在享受假期的同時，也可以開始預習國一的課程，讓你在開學後輕鬆跟上進度，學得更有信心喔！因應108課綱的素養導向，會考的實驗類題型有增加的趨勢，而經常搭配實驗題一起出現的科學方法，也是考點之一。現在就讓我們預先起跑，跟著力宇教育的李鴻老師一起邁入國中新階段！

科學方法是一進入國一上學期自然課程就會學習到的觀念，李鴻老師用清晰的流程圖，詳細講解研究科學的方法，幫助同學們打開科學領域的大門，化身科學家，一步一步掌握科學探索的技巧。現在就點開影片，讓李鴻老師帶領大家認識研究科學的方法吧！

★全影片有科學方法的完整介紹，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！

【延伸資訊】

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中自然1上(108新綱) 適用114學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10631

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【力宇教育】

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108課綱 力宇教育 科學 自然科

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