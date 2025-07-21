科學人／可代替酒精消毒的「次氯酸水」…到底是誰發現的？

新冠疫情最近似乎又蠢蠢欲動，令人不禁想起三、四年前全民警戒的緊張情勢，除了出外必戴口罩，不時還要用酒精擦拭消毒。當時有一陣子酒精缺貨，市面上出現替代用品：次氯酸水，宣稱消毒效果一樣好，我當時以為這是誇大不實的廣告說辭，沒想到竟然是真的（請見〈神奇分子：百倍抗菌、安全無毒的次氯酸〉）。

其實次氯酸問世已經將近兩個世紀，發現者是法國化學家巴拉德（Antoine Balard）。他原本是藥劑師，18歲開始在家鄉的蒙特佩利爾學院兼任化學製劑師。1826年，他把海藻灰溶於水中，再注入氯氣，結果從溶液中蒸餾出一種物質，性質介於氯和碘之間，卻也不是氯化碘。巴拉德再三實驗後，確定這是種新元素：溴，因此聲名大噪，校方隨即聘為化學助理教授，開啟了往後的學術生涯。

1834年，巴拉德再度研究氯的溶解，這次他把氯氣通入稀釋的氧化汞水溶液，結果在溶液中發現一種全新的化合物，也就是次氯酸。然而，當時尚不知次氯酸可以消毒，合成程序又很麻煩，就沒有人再做進一步研究。直到1870年代，法拉第用電解法從鹽水分離出次氯酸，後續才有辦法大量生產。在發現次氯酸的殺菌作用後，一次大戰期間，便用來沖洗士兵傷口。

巴拉德雖然沒有成為殺菌劑的發明人，在殺菌的歷史上卻沒有缺席。1841年，他到巴黎高等師範學院任教，兩年後有一位新鮮人成為他的學生，正是日後提出疾病是感染細菌所致的巴斯德（Louis Pasteur）。巴拉德不僅讓巴斯德到實驗室當助手，也是他博士論文的指導教授。

巴斯德是在1856年受釀酒師委託研究酒變酸的問題，因此發現發酵作用是酵母菌所引起，而酒變酸則是受到別種微生物的污染。問題是微生物從何而來？根據前人的一些實驗，巴斯德相信微生物是透過空氣散播，但當時仍有不少「自然發生說」（abiogenesis）者，認為生命是無中生有，巴斯德思索如何提出更有力的證明，才能澈底推翻自然發生說。

1859年，巴斯德使用鵝頸瓶煮沸肉湯，瓶頸的彎曲部位阻擋了空氣中的微生物，肉湯久置都不會變質。相對地，若瓶頸斷裂使得空氣接觸肉湯，或是傾斜瓶子，讓肉湯流到瓶頸再回到瓶底，很快就會變得渾濁。證明了肉湯中的微生物來自空氣，而不是從無生命中自發產生。

這個實驗結果給予自然發生說致命一擊，巴斯德也據此開始發展細菌致病理論。他後來發明巴氏殺菌法、狂犬病疫苗，並建議醫生手術前應消毒雙手和器具，阻止微生物進入人體，這啟發了英國醫師李斯特率先身體力行，果真大幅降低手術感染的死亡率。

鵝頸瓶實驗影響深遠而廣為人知，但大多數人不知道，這個實驗設計其實出自巴拉德的建議。無論是次氯酸的發現，或是對巴斯德的影響，巴拉德在醫學和公共衛生上都做出間接卻重大的貢獻。

作者／張瑞棋 浮沉科技業20 載後，成為科學史作家。著有《科學史上的今天》、《蕭克利與八叛徒》，及個人部落格「科學棋談」。

（本文出自2025.07.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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