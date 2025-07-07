科學人／靠氣象預報自動調整訂貨量 全聯前執行長謝健南的「下水道經營學」

採訪曾操盤統一超商、全聯等知名連鎖企業，人稱「謝老大」的謝健南，發現他擅長在混亂中梳理出系統，甚至創造出全新的運作邏輯，無論談物流、企業文化改造，還是地方創生，他與我們分享的不是空泛的創新口號，而是建立在實地經驗的務實思維。那種看破棋局的判斷力，是來自繞過彎路後的累積，因此才能簡潔地說出：「這樣改比較好，你為什麼不做？」





林大涵（ 以下稱林）：可否與我們分享，你從小到大求學的過程中，是否有什麼時候覺得學習很有趣？

謝健南（ 以下稱謝）：因為父母務農，他們的想法是小孩子如果不念書，未來的出路也會跟他們相似，所以對於我們家中七個小孩的教育很堅持。有時農作物的收成不穩定，他們就會拿農地去抵押借錢。當時念書壓力很大，有點像是在應付。我大概是在大學畢業後，服兵役時考上空軍財務官，到財務經理學校（ 國防大學國防管理學院前身）接受為期12個星期的訓練，才開始覺得念書比較有趣。那時我的記憶力不錯，專注力也夠，就在那段期間，把圖書館裡面關於財經、商業的相關書籍讀完。

林：你任職的每一家公司都因你而發生大改變，你想過是什麼原因嗎？

謝：這可能和個性有關。我從小就很調皮，常有些想法跟別人不一樣。有時候看到一些事情會覺得：「不應該是這樣子吧？應該可以再改一下。」像我進捷盟後，發現公司的流程還在效率很低的人工輸入作業，便開始動手調整。結果整個系統幾乎被我調整一輪，從原本的人工操作，改成即時（real-time）作業環境。

另外就是觀念的調整，像是堆高機。當時曾經帶了一批幹部去日本參訪，回來後請他們分享實地的考察，得到最多的回饋是：「老大，日本的堆高機怎麼都是女生在開？」我就反問他們：「你們覺得開堆高機需要什麼條件？是力氣、速度、反應，還是冷靜？」他們列了一大串條件，結果發現女生的特質更合適。不過為什麼在台灣都是男生開？不是因為女生不行，而是沒有人去想過、也沒有人做出改變。於是我就藉此要求他們，三個月內，每一個物流中心都要有一位女性開堆高機。結果他們真的照做了。

林：老大曾形容自己在統一和全聯體系裡的角色是在做「下水道工程」，為什麼會這麼形容？

謝：因為真正影響連鎖零售業整體效率的，不是前台的銷售服務，而是看不見的基礎設施。零售業的「下水道」包括物流中心、鮮食工廠、資訊系統等。無論7-11或全聯都有上千家店面，後勤不到位，前線就難以運作。以全聯為例，在推出App「PXPay」、「PXGo!小時達」這些數位服務之前，有一大堆底層工程必須先打好。光是要佈建Wi-Fi，就要克服每家店的面積、樓層與位置不同的問題，還得確保頻寬足夠、系統有備援，才能支持即時資料傳輸。數位服務才能從「非即時」升級到「即時」。

再以生鮮供應為例，過去全聯的門市常常貼八折、六折的標籤，是因為從門市下單到門市到貨時間太長，導致效期逼近而必須打折出售。但現在，我們把供應鏈時間從兩天壓縮成十幾個小時，從門市下單、供應商接單、生產到配送即時同步，系統整合必須非常完善才能達成。所以我常說，我做的是大家「看不見但不能少」的事。這些事像城市的下水道，平常沒有人注意，但少了它，系統就會癱瘓。

林：現在大家越來越常談人工智慧（ AI ），老大怎麼看 AI 在零售或電商市場上的應用？

謝：其實有些構想之前有，只是當時的技術跟不上。舉個例子，有些產品的有效期限只有一天，例如便當、飯糰、三明治等，銷量受天氣的影響非常大，一場午後雷陣雨，可能銷量就減少30~40%。台灣7-11 在1994 年建構第一代銷售點（ point of sale, POS）系統時，就在思考如何取得即時、區域性的氣象數據來支援鮮食商品的訂貨需求。

當時根據台灣的《氣象法》，我們不能隨便預報天氣，所以得把中央氣象局的原始數據，先送到日本的氣象情報公司（Weathernews Inc.）處理，再把資料傳回台灣，依據每家店的位置切成「20平方公里」的商圈級預報，送進各門市的伺服器，讓訂貨機可以根據該地區預測下雨與否，判斷鮮食商品的訂貨量。

我們曾想過，如果有辦法把「天氣與銷售的因果關係」數據化，會更省事。但當年碰到兩個問題：第一個是氣象與POS的資訊量太大，第二個是資料處理和儲存的成本也高，導致節省的效果有限，不值得投資。

但現在不一樣了。AI搭配高效算力與雲端儲存，讓這類「因果關係」的學習與預測變得更容易。我們可以讓AI 從過去的銷售量與天氣數據中學習，直接提供明天哪些品項該加、哪些該減的建議訂量。

林：可否與我們分享你目前特別關注的領域或科技應用？

謝：其實我這幾年最關心的，是如何將科技導入農業。我自己是農家子弟，常想：既然台灣是個科技強國，為什麼在農業這塊進步緩慢？幾十年來，台灣的農業多半種植平價作物，缺乏像紐西蘭奇異果這種高經濟價值的作物。為什麼我們不行？我認為背後有很多結構性問題，最根本的就是土地破碎化。舉例來說，過去一位地主擁有五甲地，傳到兒孫輩後，土地被劃分得更小。土地小，耕種就無法規模化，自然難以導入科技或機械。反觀紐澳，因為地廣人稀，農業得以規模化搭配科技運作。

現在很多年輕人回鄉做地方創生，我會建議他們先透過「租地」，再一起聯手經營周圍幾塊地，形成一個標準單位，透過聯盟與導入科技，讓每個單位的方法能夠複製、形成商業模式。我們希望青農回鄉不是靠熱情，而是看見「賺錢的機會」。例如我有個學生養鵝，過往鵝肉只會賣給鵝肉店，但是鵝肉店的市場有限。我們就幫忙打開新的餐飲通路，例如連鎖便當、滷味業者，這些通路以前只賣雞鴨，現在也開始用鵝。只要擴大需求，就能穩定供應、規模化經營。這是一種「六級產業」，把農業（ 一級）、加工（ 二級）、通路行銷（ 三級）串成一條龍（ 1 ＋ 2 ＋ 3 ），藉此創造附加價值。

從生產源頭到銷售末端全部打通，再放入科技，整個農業生態才能真正運作。只要搭好生態圈，台灣農業也能夠轉型，甚至成為另一種「科技產業」

謝健南的企業家之路 ▪ 24 歲（1979 年） 中原大學企管系畢業 ▪ 43 歲（1998 年） 擔任統一集團捷盟行銷總經理、捷盛運輸董事長。 ▪ 51 歲（2006 年） 博客來網路書店董事長 ▪ 54 歲（2009 年） 統一超商營運長 ▪ 61 歲（2016 年） 擔任全聯福利中心執行長 ▪ 70 歲（2025 年） 三代轉型研究院首任院長，輔導新創與企業傳承。

（本文出自2025.06.25《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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