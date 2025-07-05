科學人／寶特瓶喝完別亂丟！靠1細菌加工 24小時變身止痛藥
你每天刷牙的牙刷、身上穿的潮T，甚至隨手可得的止痛藥，其實都是開採化石燃料衍伸製造的石化產品。而這些日常石化產品的製程，每年都會向地球大氣排放數百萬噸碳，讓我們離淨零排放越來越遠。如今，英國愛丁堡大學的科學家們利用生物合成技術，為這個化石燃料的依賴，開出了一劑綠色新處方！
止痛藥的嶄新綠色製程
來自愛丁堡大學的化學生物技術學家華勒斯（Stephen Wallace）率領的團隊近期在知名期刊《自然．化學》（Nature Chemistry）上發表了一項創新研究，展示了如何利用基因改造後的大腸桿菌（Escherichia coli），將廢棄的聚對酞酸乙二酯（polyethylene terephthalate, PET，寶特瓶常見原料）塑膠，搖身一變成為家喻戶曉的普拿疼和阿斯匹靈等止痛藥成份！這項發現不僅為藥物生產開闢了永續新途徑，更為全球每年數千萬噸的塑膠廢棄物找到了驚奇的「升級再造」（upcycle，將廢棄物轉化為更高價值產品）新可能，製程中的碳足跡更是微不足道！
不可能的化學反應：生物相容的洛森重排
研究的核心，在於一項名為洛森重排（Lossen rearrangement）的合成化學反應，這個1872年就發現的反應，過去總是被認為需要在嚴苛的條件下才能進行，例如高溫或鹼性環境，且從未觀察到能自然發生。然而，研究團隊帶來重大突破，讓這個反應也能在活生生的大腸桿菌細胞中進行，而且表現出極佳的「生物相容性」（biocompatible），對細胞毫無毒性！
為了讓洛森重排在自然界發生，研究團隊設計起以下巧妙實驗：他們特意培育出無法自行合成對胺基苯甲酸（para-aminobenzoic acid, PABA）的突變大腸桿菌株。PABA是細菌生長所需的關鍵代謝物，是進行生物合成葉酸（folic acid）的必需品；少了它，細菌無法正常生長。接著，他們使用傳統化學方法將PET塑膠降解成為特定的特定醯基羥肟酸酯（acyl hydroxamate），這是透過洛森重排反應產生PABA的一種前驅物（precursor）。他們將這個分子加入細菌培養液中，令人驚訝的是，在沒有額外添加人工催化劑的情況下，這些無法自行合成PABA的大腸桿菌竟然能存活下來，代表洛森重排反應確實發生了！進一步研究揭示，原來細胞內的磷酸鹽（phosphate）離子，就推動這個生物相容性洛森重排反應的幕後推手！
接下來，研究團隊決定挑戰更高難度：直接將PABA轉化成常見止痛藥成份乙醯胺酚（acetaminophen，也稱為paracetamol）。 他們再次對大腸桿菌進行基因改造，植入來自蘑菇和土壤細菌的兩種關鍵酶基因，讓這些基改細菌獲得了將PABA進一步加工成乙醯胺酚的能力。最後的成果令人振奮，這些經過「巧手設計」的細菌，竟然能將高達92%的廢塑膠衍生物質，成功轉化為乙醯胺酚。而且，整個轉化過程僅在短短24小時內就能完成，還能在室溫下進行，顯著降低了能源消耗與碳排放！
這項發現證明了塑膠廢棄物衍生的分子，確實能夠在細菌體內被轉化，並支持微生物生長，為塑膠生物修復（PET bioremediation）和廢物升級再造提供了全新的策略！
化學和生物學的永續雙人舞
華勒斯自豪地表示：「這研究證明了PET塑膠不再只是垃圾，也不再注定成為其他種塑膠的材料——它能被微生物轉化為更有價值的新產品，包括那些有潛力治療疾病的藥物。這個技術結合化學與生物學的力量，我們能用更永續的方式製造止痛藥，同時清除塑膠廢棄物。」
儘管這個研究尚屬於實驗室內的概念驗證，要進入工業化生產，還需要進一步的標準化與優化，例如塑膠分解的規模化問題。但美國科羅拉多礦業學院的化學家多馬爾（Dylan Domaille）認為，這項研究證明了細菌能將塑膠廢棄物轉化為有用物質，將激勵更多人投入到更具擴大性且永續的塑膠分解方法研究中。美國休士頓大學的生物技術專家巴蘭（Venkatesh Balan）則補充，長遠來看或許能設計一種或多種微生物，能夠直接執行從塑膠分解到最終產品轉化的所有步驟，而這項「基礎研究」正是朝著正確方向邁出的關鍵一步。這項研究完美體現了合成化學與生物學如何巧妙結合，為解決環境污染與永續發展的雙重挑戰，提供了嶄新且充滿希望的解決方案！
資料來源：
1.Johnson, N. W., Valenzuela-Ortega, M., Thorpe, T. W., Era, Y., Kjeldsen, A., Mulholland, K., & Wallace, S. (2025). A biocompatible Lossen rearrangement in Escherichia coli. Nature Chemistry. https://doi.org/10.1038/s41557-025-01845-5
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（本文出自2025.06.27《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
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