科學人／從迷因生物變成模式生物…地表最強生物「水熊蟲」為何成科學家新寵？

你或許在網路上看過牠們的迷因:體型嬌小肥胖、又有超乎尋常的生存能力。這種緩步動物(tardigrade),俗稱「水熊蟲」,牠們能在各種極端環境下存活,無論是:接近絕對零度到超過沸點的高溫、太空的真空中、甚至在模擬隕石撞擊的實驗中都能安然無恙。但如今這種超強生存技能已非牠們唯一的研究價值。如今,科學家希望將這些迷因生物,打造成神經科學中的模式生物。

今年6月,世界各地的緩步動物研究者齊聚日本鶴岡,參加第16屆「國際緩步動物研討會」。研討會上,與會者對這些生物的興趣不再僅限於牠們的抗壓能力,而是被牠們「有腿」的特徵吸引--這些八足微生物是已知最小的有肢體動物之一,不僅有眼斑、大腦、周邊神經系統,還能自在地行走,這些特徵都足以讓牠們在「系統神經科學」領域備受期待。

對於研究大腦如何與身體協同運作的科學家來說,模式生物的選擇至關重要。老鼠與果蠅雖常見,但太過複雜,很難將某種特定行為與神經元對應;線蟲(如C. elegans)則太簡單,連四肢都沒有,因此也無法探討肢體運動與神經連結的問題。

緩步動物則恰好介於兩者之間。牠們擁有數百個神經元、簡單而完整的神經網路,而且行為豐富:能爬行,還有用小爪子靈活地抓握物體——似乎同時具備局部神經控制與整合來自大腦的指令。這樣的特性讓神經科學家如加州大學舊金山分校的索爾・加藤(Saul Kato)眼睛一亮,他笑稱這些緩步動物就像是「有腳的線蟲」。

除此之外,緩步動物透明的身體也為研究帶來便利。科學家可以在活體狀態下,清楚觀察神經元如何運作,並利用螢光蛋白標記神經的活動路徑。東京慶應大學的萊恩斯(Ana Lyons)正嘗試製作「神經圖譜」,描繪水熊體內每一個神經元的結構與位置,做為未來研究神經行為的基礎。

或許也會有人好奇,為何這麼理想的研究對象,直到最近才受到重視?

首先,緩步動物「來得太晚」--早期的研究都集中在果蠅與線蟲上,從基因編輯、品系培養到神經染色方法一應俱全。相比之下,水熊的基礎資料仍待建立:目前尚未有一個明確的「標準種」,全世界已知的緩步動物物種超過1300種,研究者尚未決定要聚焦哪一類。

此外,基因操作也面臨挑戰。像「基因嵌入」(knock-in)這類在體內插入外來基因的技術,在緩步動物中仍無法穩定進行。雖然 2024 年,日本研究團隊運用 CRISPR 技術成功將基因片段插入水熊體內,但成效有限,離大規模應用仍有距離。

更棘手的是,目前許多常用工具(如蛋白標記系統、基因表現載體)原本是為其他生物設計,套用到水熊身上經常會水土不服。加藤指出,這代表研究過程中將會遇到許多「未知的未知」,但他反而認為這是難得的機會——「不是成功,就是新發現。」

儘管挑戰重重,萊恩斯與加藤都相信,要讓水熊變成真正的模式生物,得集結不同領域的專家共同努力,從基因工程、生物影像學到神經解剖學,每一環都需人力與創新。

這正是今年鶴岡研討會的主要目的之一:培養一個共享、協作的研究社群。田中早繪(Sae Tanaka)是本次會議的主辦人之一,她在會議上,分享了團隊開發的「TardiVec」系統,一種可應用於活體緩步動物的蛋白質動態觀測技術。這套工具能讓科學家更細緻地追蹤細胞變化,她希望透過工作坊的方式鼓勵更多人採用。

而這股合作精神也感染了許多初入門的研究者。美國芝加哥大學的尼洛迪(Jasmine Nirody)表示,在許多已經發展成熟的研究領域,科學家往往為了搶先發表而競爭激烈;但在水熊領域,「我們都朝著共同的目標努力,每個人都既合作又親切。」

加藤也觀察到明顯變化。他回憶起2018年,初次參加緩步動物研討會時,場上的討論多圍繞在物種分類與演化位置,鮮少有分子生物學或神經學者參與。但這幾年來,社群迅速擴張,研究背景日益多元。萊恩斯表示,這次會議預計吸引超過300人參與,是歷年最多。

這樣的成長,也讓加藤對未來充滿信心,或許幾年內,水熊蟲就有可能成為真正地模式生物。

