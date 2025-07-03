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圖表看時事／多國徵「含糖飲料稅」！圖解台灣手搖有多少糖

聯合新聞網／ 記者廖靜清／台北報導
台灣手搖飲料琳瑯滿目。示意圖／ingimage
台灣手搖飲料琳瑯滿目。示意圖／ingimage

早上一杯拿鐵，下午來杯手搖飲，這是許多上班族日常，台灣健康聯盟（ＴＨＡ）一項調查發現，百分之三十九點九成年人每周飲用含糖飲料達三次以上，百分之二十八點二偏好半糖以上甜度。醫師警告，愈來愈多人「糖分成癮」，危及健康，引發多種疾病。

不少民眾無糖不歡，國健署調查發現，台灣成年人每日平均攝取糖分占總熱量比重達百分之十七，遠超過世界衛生組織建議百分之十的安全門檻，導致國人肥胖比率逐年上升，去年成人過重與肥胖率達百分之五十點八，顯示一半成年人健康管理不及格。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，長期攝取超標糖分，不僅造成肥胖與糖尿病，更提升脂肪肝、心血管疾病、癌症與認知退化等風險，最新十大死因幾乎都與攝取過多糖分，引發肥胖有關。

歐弘毅指出，微糖約為廿五克糖、半糖卅五克、全糖超過五十克。如果是檸檬類飲品，為了平衡酸性口感，業者常需添加更多的糖。在限糖標準上，世衛組織採每日廿五公克，而現行國健署較為寬鬆，一天最多攝取五十克糖量，一杯七百ＣＣ的珍珠奶茶，含糖量超過六十公克，遠高於世衛組織建議量。

且為降低成本，大部分市售手搖飲、瓶裝飲品均添加「高果糖玉米糖漿（ＨＦＣＳ）」，但這類糖分容易刺激食欲，延緩飽足感，讓人變胖，影響胰島素分泌。

台灣健康聯盟倡議包裝食品「FoP營養標示」制度，參考歐美透過簡易色標分類，明確標示高糖產品，提高消費者覺察力。此外，建議比照環保杯政策，設計「無糖折扣」，台灣健康聯盟（ＴＨＡ）調查發現，如果一杯含糖飲料價格提高五至十元，百分之八十三點六消費者將減少購買；若選擇無糖飲品，可享三至五元優惠，則有百分之八十九點二願意改喝無糖飲品。

「減糖除了少吃，更重要的是如何聰明選擇。」國健署副署長賈淑麗說，近年推動校園健康飲食，限制販售含糖飲品，營養午餐減糖；另補助各縣市設營養推廣中心，請營養師走入市場，指導民眾飲食。

你每天喝進多少糖？ 製表／元氣中心
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含糖量 圖表看時事 手搖飲

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