新聞中的公民與社會／全球三分之一森林恐永久消失 基於公民責任感可採取何種行動？

一、時事掃描

原始森林恐永久消失 生態多樣性遭破壞 全球三分之一森林將永久消失，生態系統面臨極大威脅！一項環境研究指出，原始森林與熱帶雨林分別約有34%和61%面臨永久性消失，包括野火、農業和砍伐都是造成生態破壞的嚴重因素。專家強調，樹木重新生長並非恢復到原本狀態，仍須採取實際行動保護森林生態。【2025/6/17台灣醒報】

二、命題趨勢

全球森林快速消失，不僅衝擊氣候穩定、農業發展與人類生活，也牽涉自然資源的分配與永續發展的公共抉擇。森林保育與土地利用之間的價值衝突，已成為國際治理的重要議題，同時反映人民對永續發展的認知程度與實際行動能力。此新聞的關鍵詞：原始森林與土地利用衝突、氣候變遷與碳儲存功能、SDGs13氣候行動與SDGs15陸地生態、政策抉擇與公民參與、在地保育與全球治理、生物多樣性與環境正義等。

三、牛刀小試

近年全球森林面積急遽減少，國際環境組織報告指出，自2001年起已有超過三分之一的原始森林面臨永久性消失，尤其是熱帶地區的森林難以自然復原。野火、農業擴張與過度砍伐為主要原因，同時導致碳儲存能力下降、生物多樣性流失，進而影響全球氣候與人類生活安全。專家指出，單靠樹木再生難以恢復完整的森林功能，應強化公民意識與多元行動，以實踐聯合國SDGs之氣候行動、陸地生態目標。面對全球森林急速消失之全球性危機，下列哪一項最適合身為全球公民的人們，基於公民責任感所優先選擇的行動？

(A)推動林地觀光與木材產業，以提升資源利用效率並創造更多就業機會

(B)轉用森林用地來發展城市農業，以換取經濟效益並促進社會整體發展

(C)協力規劃林地保育與社區治理，兼顧生態需求與人類生活的平衡發展

(D)強化森林砍伐與木材出口能力，以發展貿易優勢並促進國家經濟成長

答案：C

解析：(A)雖有就業與產值效益，但開發導向會破壞棲地、造成生態失衡，難以落實森林原始功能的永續利用。(B)優先考量經濟發展，卻忽略森林的碳儲存、生態保育與氣候調節功能，可能加劇森林退化，違反SDGs強調的環境與經濟。(C)強調協力治理與生態兼顧，深具公共參與、社區合作與永續價值之意義。(D)以經濟利益為導向，忽略森林永續利用與生態平衡，違背氣候行動與生物多樣性保育的國際共識。

四、歷屆試題

核能及能源議題引發各界爭辯不休，關於公益各有攻防立場。根據上述文本，從公共利益理念與實踐的觀點，判斷下列說法何者最不可能正確？(2021指考)

(A)近海漁民為生計問題抗議，主要因為離岸風電開發所帶來的外部成本及公益難以維護的問題

(B)若有環保團體持續反對經濟部的替代能源開發方案，代表二者對如何達成永續發展的公益立場迥異

(C)任何的公投倡議，不論是擁核或反核的立場，連署成案後都須達到贊成門檻才能產生實踐公益的效果

(D)新選任的執政黨，循政黨主張及法治程序中斷前任政府核能政策，合乎一般民主制度的公益實踐方式

答案：C

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