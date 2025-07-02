圖表看時事／台幣強升！央行收盤前出手 圖解5大應對措施
匯市上周五收盤前發生戲劇性轉折，中央銀行選在收盤前最後半小時出手，匯價一路從最高點廿八點九○四元回貶，最終以廿九點一八元作收，較周四收盤價廿九點一六五元貶值一點五分，上演罕見的匯市驚奇秀。
由於六月卅日是上市櫃公司結算半年報的最後一個交易日，匯銀圈指出，央行27日硬是強勢出手拉回匯價，就是為了30日先行備戰。
資深匯銀人士指出，央行總裁楊金龍上任以來，非常少見這種情形，至少近一年來沒看過。
由於三點半過後，所有進出口廠商、外資均已不能再進場拋匯，因此，在三點半過後能有這種「驚奇秀」，代表「老大」出手了，形同是央行「一個人的武林」，也使得央行不論是找銀行作價，或是自己進場買匯，都能發揮最強的力道不會被折損，不但一腳把台幣匯價踢回廿九點一元關卡之上，還以貶值作收。
台幣匯率近期漲勢居亞幣之冠，朝野立委昨齊聲呼籲，相關單位務必穩定匯市，否則將嚴重衝擊出口導向的中小企業。
國民黨立委賴士葆表示，台幣近期升值幅度在世界貨幣中獨強，造成我國外銷產業急落，倘若台幣升值到廿八元，工具機械產業將會倒掉一半，呼籲央行必須適時進場調節匯率。
民進黨立委蔡易餘表示，企業主最擔心的並非對等關稅，台灣廠商怕的是成本上升，台幣匯率上升才是對出口直接衝擊。
民進黨立委陳亭妃也說，匯率不穩定，直接影響中小企業、傳統產業的成本，造成不敢接訂單處境。
台幣27日一度來到廿八點九○四元，匯銀人士私下指出，這才是市場的「真實報價」，而ＮＤＦ（無本金遠期外匯）的最新匯價仍居高不下，包括一個月期為廿八點六六五元、六個月期為廿七點七一元、一年期為廿六點八八五元，這也使央行30日要力撐廿九元關卡，仍面臨很大挑戰。
觀察成交量，台北外匯經紀公司的成交量為十八點五九億美元，元太外匯經紀公司成交量為六點九億美元，合計廿五點四九億美元。
六月底上市櫃公司都要編列半年報，匯銀人士表示，倘若匯率升太多，不論高科技大廠、傳統產業，或是以壽險為主的金融業，財報數字都將「非常難看」，也會影響公司獲利、衝擊股市，因此央行趕在27日出手阻升。
除台幣終場由升轉貶，其他亞幣也出現類似狀況，包括最主要的出口競爭國家日本與南韓，日圓及韓元均由升轉貶，也和美元指數走升有關。
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