國際小學堂／製造核武關鍵 伊朗如何濃縮鈾

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，國際原子能總署署長葛羅西說，伊朗中部納坦茲地下鈾濃縮設施的離心機，很可能在以色列六月十三日襲擊伊朗後嚴重受損或毀壞。希望阻止伊朗取得核武的以色列，為什麼要打擊離心機所在地？

數千台離心機 提升濃縮效率

美國ＣＮＮ報導解釋，存在於自然界的鈾，百分之九十九點三都是「鈾二三八」，至於釋放能量所需的「鈾二三五」，則僅占了約百分之○點七。若要用於核能，就必須經過「濃縮」來將鈾二三五集中出來。

這首先要將鈾加工成氣體（六氟化鈾），接著用「離心機」將其快速轉動，幫助讓鈾二三五和鈾二三八分離，這個過程即稱為鈾濃縮。

離心機在鈾濃縮的角色關鍵，愈先進的離心機能愈快、愈有效率的分離鈾二三五和鈾二三八，縮短生產核電燃料甚至武器級濃縮鈾要花的時間。伊朗自從一九八○年代末使用第一代ＩＲ—１離心機以來，數十年間持續增進離心機技術，後來伊朗運作的離心機達到數千台，包括ＩＲ—６、ＩＲ—９等先進類型。

核電廠使用的鈾濃縮純度通常約百分之三點六七。若要達製造核彈的「武器級」，純度需達約百分之九十。伊朗已將鈾濃縮純度提高到百分之六十，這雖不足以製造核彈，但距離製造武器級的鈾已邁進大步。

斷電就會失控 恐因攻擊受損

但離心機是非常精密、脆弱的機器。ＢＢＣ報導，就算只是斷電等小問題，都可能讓高速轉動的離心機失去控制，導致零件彼此撞擊毀損，讓整個「串列」受損。葛羅西說，納坦茲的離心機可能因為以色列攻擊導致的斷電而毀壞；儘管放置離心機的地下設施未被直接擊中，但地上設施被毀，電力設備幾乎全面受損。

葛羅西說，「我們的評估是，在突然失去外部電力下，離心機很可能若非整體毀壞，就是嚴重受損」。以色列軍方則說，該地地下離心機放置地點也受損，但並未提供證據。

葛羅西也提到，伊朗中部伊斯法罕的核科技中心已有幾棟建築受損，伊朗在福爾多的地下鈾濃縮設施也不排除受到少量損害。

以軍也擊殺多名伊朗科學家以阻止德黑蘭開發核武。葛羅西警告，軍事升級將威脅民眾生命，並增加放射線外洩的風險，可能對人民和環境造成嚴重後果。

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