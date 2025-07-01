國際小學堂／伊朗拚核武？ 解析60年核計畫

以色列六月十三日空襲伊朗核設施，美國隨後加入戰局，以伊戰爭持續十二天才停戰，伊朗三處核設施重創，以色列總理內唐亞胡說這是對伊朗核計畫「武器化」的迎頭痛擊。美國總統川普也說，相信伊朗非常接近擁有核武。但伊朗一貫堅稱並未打造核彈，美國情報圈也說伊朗核計畫目前還未用來生產核武。伊朗核計畫來龍去脈為何？伊朗有核武嗎？

民用核計畫 當年美拉一把

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗核計畫已發展數十年，德黑蘭視其為國家驕傲和主權的根基。伊朗堅稱其核計畫為和平性質，僅用於能源，還計畫建造更多核電廠以滿足國內能源需求，以便讓更多石油用於出口而非發電。但外界懷疑，伊朗對其核計畫沒有完全坦白。

核電廠的燃料是鈾，而經過高度濃縮的鈾也是製造核武的原料。伊朗向來將其高純度濃縮鈾庫存，當作和美國談判的籌碼，多次表示若美國領導的國際制裁取消，伊朗就願意放棄濃縮鈾。

伊朗的核計畫可追溯到一九五七年，當時伊朗還是由與西方世界友好的國王統治；美國和伊朗關係良好，美國便和伊朗一同啟動核計畫。一九七○年代，伊朗在美國支持下開始發展自家核電計畫。但一九七九年伊朗伊斯蘭革命爆發後，伊朗國王被推翻，美國也停止支持伊朗核計畫。

伊斯蘭革命讓伊朗成為現在的「伊朗伊斯蘭共和國」，西方國家也開始擔心，伊朗可能利用其核計畫，以高度濃縮鈾製造核武。伊朗向來聲稱並不尋求打造核武，該國也締結聯合國禁止核子擴散條約（ＮＰＴ），承諾不會開發核彈。但伊朗的鈾濃縮作業依然圍繞爭議。

鈾經過「濃縮」，可以生產核電廠發電燃料；但若濃縮到一定的高純度，可能足以製造核彈。二○○○年初期，國際監察人員宣布，他們在伊朗中部的納坦茲設施發現高度濃縮鈾的跡象。伊朗一度暫停鈾濃縮，但二○○六年重啟，並堅稱此舉符合伊朗和聯合國核子監管機構「國際原子能總署」（IAEA）的協議。

以色列擔心伊朗濃縮鈾用來製造核武；圖為總理內唐亞胡二○一二年九月在聯合國紐約總部，手持圖卡說明伊朗核計畫。（路透）

違反核協議 伊朗招致制裁

伊朗的鈾濃縮作法招致好幾年國際制裁，後來在二○一五年，伊朗經多年協商後和美國、德國、法國、英國、俄羅斯和中國大陸達成核子協議。該協議名為聯合全面行動方案（JCPOA），旨在限制伊朗的核威脅，換取減輕對伊朗的制裁。

濃縮鈾純度要達到百分之九十才算是「武器級」，意即可以用來生產核彈。至於核電廠用來發電的鈾，其純度僅介於百分之三點五到百分之五。

前述伊朗核協議要求，伊朗要將濃縮鈾純度從將近百分之廿，限制到不超過百分之三點六七，還要大幅削減其鈾庫存、逐步淘汰用於鈾濃縮的離心機等。

二○一八年，第一次執政的川普宣布退出伊朗核協議，並對伊朗政權實施新制裁以削弱其經濟。德黑蘭則回應，將停止遵守部分伊朗核協議內容，並開始增加鈾濃縮和庫存、使用先進離心機。伊朗也拆除IAEA先前安裝、用於監視和監控伊朗核活動的設備。

若繼續濃縮 能製九枚核武

CNN說，伊朗是否有意打造核武，或者距離製造出核彈還差多遠，目前不明朗，但伊朗確實在生產高度濃縮鈾方面有可觀進展。近年，伊朗已大幅縮短將鈾濃縮到「武器級」所需的時間，大約一周就能生產一枚核彈所需的鈾。

美國前總統拜登任內，華府曾與伊朗間接談判一年多，希望恢復伊朗核協議，但相關談判二○二二年破局。二○二三年，IAEA說，伊朗一處核設施有發現純度百分之八十三點七的鈾粒子；在該國核設施，純度達百分之六十的鈾庫存也增至一二八點三公斤，是當時紀錄的新高。

去年美國認定伊朗所謂的「突破時間」，即生產足夠材料以生產核武的時間，已縮短至一到兩周。IAEA今年五月底報告又說，伊朗純度百分之六十的濃縮鈾庫存增至四○八公斤；根據該機構標準，若進一步濃縮，這足夠製造九枚核武。六月十二日，IAEA理事會通過決議，正式認定伊朗違反核不擴散義務，這是該機構廿年來首次因伊朗不遵守協議予以譴責。

這場以伊十二日戰爭並未解決伊朗核武問題。伊朗在停戰後仍宣稱不會放棄濃縮鈾計畫，川普則說，如果情報顯示伊朗仍然能夠將鈾濃縮至核武等級，他「絕對」會再度轟炸伊朗。

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