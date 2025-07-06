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寫作教室／如何讓情緒有層次感？「心理觀察術」3技巧讓情感更立體

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 呂倩如／撰寫
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

情動於中而形於言，是寫作的本質，但有時，情感哽在喉頭，卻陷入一種「筆墨難以形容」的窘境。其實，那並不是缺少詞彙，而是我們缺乏一套能觀察、整理自己情緒的工具。

如果我們能以心理學的角度覺察並表達情緒，文章將會更立體、剖析情感也更有頭緒。可從三個練習開始，學會將自己的情緒轉化為有層次、有力量的文字。

●列出三種情緒變化

大多數人寫經驗時只寫「那天我很生氣」，但真實情況中，情緒會隨時間變化。我們可以從這種情緒流動的過程中，擷取三個節點、不同狀態的形容詞，將情緒動態寫進文章，可以讓內容更貼近真實、也更引人共鳴。

例如：「走進教室前，我滿心期待。考卷一發下來，我愣住了，題目比預想的難太多。交卷時，我只剩下自責與一種說不出口的沮喪。」從「期待」到「震驚」再到「自責」，三種情緒讓這個經驗變得更真實。建議同學回想一個事件，列出當時的起始情緒→發展過程→最後留下的情緒，再以這個順序寫成一段，便會極富層次。

●運用心理詞彙命名

「我很難過」是初階說法，但如果能更精準地說出：「我感到被忽略／無力／被誤解／挫折」，這樣的文字便能帶來更深的理解感，這也是心理學裡的情緒命名技巧。

例如原句是：「我看到他和別人一起走，覺得很難過。」加強後可以這樣寫：「看到他和別人一起走時，我突然湧上一種被遺棄的感覺，好像我對他來說根本無足輕重。」這樣的表達，不但讓情緒更精確，也讓讀者更容易進入作者的內心，產生共鳴。

●運用文學元素投射

閱讀文學作品時，將他人的情緒與自己經驗連結，這也符合心理學中的「投射效應」—我們會把自己看不清的情緒，寄託在角色身上。

例如：「讀到王羲之〈蘭亭集序〉所說『固知一死生為虛誕，齊彭殤為妄作』，我聯想到那次與爺爺告別後，第一次感受到時間的不可逆。那不是驚慌，而是一種明白人生不會永遠停留在某個節點的清醒感—這與王羲之在盛會中感悟無常的心情竟不謀而合。」這樣的取材，是我們讀懂了一位作者的情緒，多了一種理解自己的語言。透過「感受他人→鏡映自己 → 表達情緒」的思路，你會發現，每篇課文都可能是一面情緒之鏡。

有些人以為作文靠的是背誦和模版，其實更長遠的能力，是能夠表達內心真實狀態的覺察力。當我們能拆解自己的情緒、使用更精確的心理語言、找到與文學的對應關係，就不怕情緒太複雜、太混亂，因為寫作，已成了一種療癒與成長的旅程。

情緒 文學 語言 難過

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