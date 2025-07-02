快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／故宮百年院慶系列特展 細說18世紀的台灣

聯合報／ 好讀周報
故宮院藏《重修臺郡各建築圖說》獲指定重要古物。（圖／故宮提供）
故宮院藏《重修臺郡各建築圖說》獲指定重要古物。（圖／故宮提供）

文／記者陳宛茜

文化部近日公告，國立故宮博物院藏《重修臺郡各建築圖說》一冊79件，及《乾隆臺灣地圖》1件，共計2案80件指定為重要古物。故宮表示，今年故宮百年院慶系列特展，北部院區6月21日至9月7日將推出「宮樂響起︰文獻中的宮廷音樂」特展，規畫展出《重修臺郡各建築圖說》部分彩繪圖；而《乾隆臺灣地圖》預計於未來相關主題展覽中展出，以圖文為史細說18世紀台灣的故事。

故宮表示，典藏《重修臺郡各建築圖說》為清代紙本彩繪圖文冊，共計79幅，包含39幅彩圖與40幅圖說，多採「一圖一說」形式對照呈現。

本冊由清乾隆年間台灣府知府蔣元樞編繪，故宮表示，記錄其1775年至1778年任內，在台灣興建寺廟、府署、軍事、教育、民生等各項建設成果。

故宮表示，透過這批珍貴的圖文資料，現已不存的中管衙署、台灣佐屬公館、鹿耳門公館、臺邑望樓、彰化縣望樓等歷史建築重現紙上，而天后宮、城隍廟、台灣府學等現存建築呈現當年原貌，展現18世紀中後期以台灣府城為主豐富的人文地景。

《乾隆臺灣地圖》為傳統手繪青綠山水畫風格，地理方位採上東下西，左北右南，描述範圍東以山為界，西臨海，北至花屽嶼，南至碼磯頭，呈現台灣本島自然及人文景觀，同時涵蓋澎湖群島在內的台灣西岸近海島嶼、沙洲、礁石等。

圖中除了以實景式符號，繪註中央山脈以西的地貌景觀，最引人注目的是山脈以東、地圖上方空白處，依序書寫多處原住民聚落名稱，說明繪者雖未具體繪出地景，但對於「山之後」的部落分布已有相當認識。

此外，在卷末台灣北部區域，除了常見的地理要素，圖說中還記錄當時對台灣海域的觀察，如可吐出「龍涎香」的「海翁魚（鯨魚，應為抹香鯨）」，或早年紅毛船出入的「八尺門港」常見「五色魚」等描述，皆能展現台灣地方特色。

清乾隆台灣地圖（局部）卷末台灣北部區域，除了常見的地理要素，圖說中還記錄當時對台灣海域的觀察。圖／故宮提供
清乾隆台灣地圖（局部）卷末台灣北部區域，除了常見的地理要素，圖說中還記錄當時對台灣海域的觀察。圖／故宮提供

國立故宮博物院 地圖 好讀周報 歷史建築

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

60年前故宮展廳長怎樣？故宮100+百年院慶形象影片首映 老照片全民募集開跑

疑賴清德不重視國寶 陳學聖：故宮正館等你進

故宮不敵大雨 明代「東園圖」被淋濕 網：在古代要殺頭

未展先轟動！故宮北院「美國大都會博物館名作展」預售狂銷10萬張 開箱5大展區

相關新聞

圖表看時事／台幣強升！央行收盤前出手 圖解5大應對措施

匯市上周五收盤前發生戲劇性轉折，中央銀行選在收盤前最後半小時出手，匯價一路從最高點廿八點九○四元回貶，最終以廿九點一八元作...

好讀周報／故宮百年院慶系列特展 細說18世紀的台灣

文化部近日公告，國立故宮博物院藏《重修臺郡各建築圖說》一冊79件，及《乾隆臺灣地圖》1件，共計2案80件指定為重要古物。...

國際小學堂／製造核武關鍵 伊朗如何濃縮鈾

英國廣播公司（BBC）報導，國際原子能總署署長葛羅西說，伊朗中部納坦茲地下鈾濃縮設施的離心機，很可能在以色列六月十三日襲...

國際小學堂／伊朗拚核武？ 解析60年核計畫

以色列六月十三日空襲伊朗核設施，美國隨後加入戰局，以伊戰爭持續十二天才停戰，伊朗三處核設施重創，以色列總理內唐亞胡說這是...

科學人／AI醫生快來了 你的醫療神隊友還是豬隊友？

人工智慧（Artificial Intelligence, AI）正以難以想像的高速改變著我們的醫療體驗，從流暢的病歷紀錄、分析醫學影像，到輔助診斷與治療，未來去看醫生，輔助診斷甚至主導某些診斷決策的

寫作教室／有話卻說不清楚？讓情緒與理解力合奏 用「這3問」練習

你是否曾「有話想說，卻說不清楚」？或者，腦中明明浮現某個記憶或感受，卻不知道該如何呈現出來？這未必是文字技巧的問題，而是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。