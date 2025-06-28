圖表看時事／伊朗喊掐住油國咽喉 荷莫茲海峽為何重要？一圖看歷年戰爭油價

伊朗國營媒體報導，封鎖荷莫茲海峽的提議獲得伊朗國會支持。不過，伊朗國家安全會議目前對於是否關閉荷莫茲海峽還未做出最後決定。

荷莫茲海峽是位於伊朗與阿曼之間的狹窄水道，如果封鎖將對原油價格和全球經濟帶來重大衝擊。美國能源情報署資料顯示，二○二四年，每天平均約二千萬桶原油通過荷莫茲海峽，約占全球原油使用量的百分之廿。美軍周末期間轟炸伊朗三處重要核子設施之後，伊朗外交部長阿拉奇廿二日稍早表示，伊朗對於捍衛主權「保留所有選項」。

川普籲「壓低油價」

美國總統川普廿三日在社群媒體發文關切油價問題，他說，大家都應壓低油價，「我正在看著」。

川普廿二日還發文稱伊朗可能「政權改變」，與白宮原先宣稱此次行動目標有限的立場成對比。川普文中盛讚美國轟炸機出師告捷，重創伊朗核設施，同時拋出德黑蘭政權可能垮台情境。川普寫道：「現在說『政權改變』這個詞可能政治不正確，但如果現任伊朗政權無法讓伊朗再次偉大，那為什麼不能有政權改變？？？」

美國國務卿魯比歐廿二日接受福斯新聞網訪問時，呼籲中國大陸勸阻伊朗不要封鎖荷莫茲海峽。魯比歐說，希望北京當局能對此跟伊朗接洽，因為大陸也非常依賴荷莫茲海峽的石油運輸。大陸是伊朗最重要的石油客戶，與伊朗關係向來友好。

魯比歐表示，封鎖海峽將是伊朗犯下的另一個「糟糕錯誤」，等於「經濟自殺」，因為伊朗出產的石油要通過荷莫茲海峽才能出口。他說，關閉海峽對其他國家造成的經濟傷害將超過美國，緊張情勢也將嚴重升高，美國對於因應方式保留各種選項，其他國家也將有所回應。

封鎖恐讓原油破一百美元

高盛集團分析顯示，封鎖荷莫茲海峽，恐讓原油價格突破每桶一百美元。不過，摩根大通分析師指出，伊朗關閉荷莫茲海峽的機率頗低，因為如此動作將被美國解讀為宣戰。

美國政府廿一日派遣B-2轟炸機轟炸伊朗核設施，伊朗最高領袖哈米尼廿二日在空襲後首度發聲，稱以色列「鑄下大錯」必須付出代價，但未點名美國。伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人佐爾法加里廿三日說，美國已直接參與伊朗與以色列的戰爭，因此美國將面臨來自伊朗的報復。

伊朗半官方的梅爾通訊社廿三日引述知情人士報導，美國駐敘利亞東北部哈沙卡的軍事基地已遇襲，被迫擊砲鎖定攻擊。報導中並未提到傷亡或損害等細節。

伊朗外交部長阿拉奇廿三日也在莫斯科和俄羅斯總統普亭會面。普亭說，對伊朗的侵略毫無道理，他認為美國是受到以色列的挑動，才攻擊伊朗。普亭說俄國正努力支持伊朗人民，但他並未宣布任何具體措施。

聯合國安理會廿二日也緊急開會，以色列表示世界應感謝美國出手解決伊朗核問題，中國大陸和俄羅斯則在會中譴責美國違反國際法，呼籲中東即刻停火。中國常駐聯合國大使傅聰說，伊朗核問題和平解決仍有希望。俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞說，美國未經任何授權就轟炸伊朗，顯示美國為維護霸權地位完全無視國際法。 荷莫茲海峽 油國咽喉點 製表／馮克芸、茅毅

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