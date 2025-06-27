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圖表看時事／10大死因全與空汙有關 還引失智風險！圖解懸浮微粒如何傷害大腦

聯合新聞網／ 記者李青縈李柏澔／台北報導
空汙示意圖。（記者黃仲裕／攝影）
空汙示意圖。（記者黃仲裕／攝影）

空汙無所不在，嚴重威脅國人健康，專家表示，國人十大死因全與空汙有關，且空汙已被證實是引起失智的關鍵風險因子，籲政府將空汙問題上升為「國安層級」，普設交通監測站，有效管制移動汙染，擴大監管奈米級空汙物ＰＭ0.1。

對此，環境部表示，目前國際上對於ＰＭ0.1的監測數據與流行病學研究仍相當有限，濃度標準的制定還需要更多證據，前年起已與學界進行ＰＭ0.1的量測及解析來源，並從今年開始進行三個監測站的ＰＭ0.1監測，以作為後續政策規畫。

台灣婦產科醫學會、台灣胎幼兒期防治成人疾病學會、彰化縣醫療界聯盟、台灣健康空氣行動聯盟昨天召開記者會，示警國內空氣汙染日益嚴峻，政府應該謹慎面對。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，研究證實，細懸浮微粒（ＰＭ2.5）、超細懸浮微粒（ＰＭ0.1）、氮氧化物等汙染物，具有穿越血腦屏障與誘發全身性慢性發炎等能力，對人體各器官系統造成長期傷害。

神經學學會前理事長巫錫霖醫師也提到，若長期暴露ＰＭ2.5細懸浮微粒、氮氧化物等汙染物，將增加腦部發炎與氧化壓力，導致神經退化與認知功能下降，對經常暴露於汽機車廢氣的都會區居民、老年族群的影響深遠，提高失智風險。

婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，民眾可避免吸菸、喝酒，卻無法避免呼吸，若母體處於空汙環境，恐將傷及胎兒大腦。一項蘇格蘭研究證實，胎兒與幼兒如長期暴露空汙，ＰＭ0.1、ＰＭ2.5及二氧化氮等空氣汙染物就可能穿越血腦屏障，損害海馬體，並導致神經退化，進而增加失智風險。

此外，十大死因中的事故傷害，也可能與汙染物暴露後造成的認知與感官反應遲鈍相關。黃建霈形容，空汙對神經的影響如同酒駕，將降低反應能力，影響聽力、視力，增加跌倒、交通意外等風險。

葉光芃呼籲，政府應管制移動汙染源，並啟動ＰＭ0.1的常態性監測與管制。目前全國七十八座空氣品質監測站中，僅六處為交通測站，其中台北市大同與新北市三重屬於真正交通熱區，可掌握汽機車廢氣排放狀況，而台中、台南等市區交通熱點均無空品監測站。

空汙傷腦途徑 製表／元氣中心
空汙傷腦途徑 製表／元氣中心

細懸浮微粒 空汙 空氣汙染 失智 圖表看時事

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