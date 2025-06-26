【抽獎活動】讓節氣與書香同行！走進夏至「讀懂生命韻律」 投票抽療癒新書

夏至悄然而至，炙熱的日子徐徐地鋪展。

陽台上的石榴花在晚風中輕輕搖曳，豔麗如火。遙望天邊，幾縷橘光深深淺淺地暈染暮色的輪廓。樹梢上的知了此起彼落地鳴唱，恍若在為這一年中最長的白晝歡慶。

我隨手摘下幾片薄荷葉，挑選一葉，以指尖輕輕揉搓，清涼的氣息便悄然在空氣中漫開。再放入幾片翠綠於冰鎮的檸檬水中，瞬間解放了一整日的溽熱。

記得那年的夏至，我和外婆沿著鄉間小路，散步到舅公家，沿途幾次仰望夜空閃爍的繁星。我隨意地想指向月娘，她卻輕聲叮囑我：「莫要胡亂指，你要恭恭敬敬地向她祈願，才能求來歲豐收。」

想起她溫暖的教誨，心頭不禁漾起懷想的情愫。過去常聽人說「觸景生情」「睹物思人」，總不以為然，如今才懂，光陰的刻痕，總會在某個不經意的時刻浮現，輕輕泛起思念的漣漪。

盛極而衰的人生哲理

李歐納．諾曼．柯恩（Leonard Norman Cohen）有句非常經典的話：「萬物皆有裂痕，那是光透進來的地方。」夏至過後，白晝漸短，這並非意味著光明的消逝，而是如同生命的韻律，在流轉中展現其循環的節奏，超越時間的界限。

正如權德輿在〈夏至日作〉中，以夏至為創作的起點，引領我們思索天地運行的法則與時間流轉的觀察—盛極則衰，福禍相倚的人生哲理。或許，正是在光明最盛之時，我們才正該停下腳步，思考「我是誰」？是否越來越靠近那個最真實的自己：

璿樞無停運，四序相錯行。 寄言赫曦景，今日一陰生。

「璿樞無停運，四序相錯行。」詩人以天體運行破題，描繪宇宙自強不息的律動，時間亦如長河奔流，不曾有一刻停歇。北極星如同是宇宙的中心，閃亮而堅定，無論四季如何輪迴往復，始終在周而復始的自然法則中，帶給我們如何面對，如何安頓，在人生中那些無法預期的轉折與變化，詩人選擇以一種從容的姿態，細心觀察、虛心接受，在變幻無常的世事中尋找順勢而行的智慧與力量。

「寄言赫曦景，今日一陰生。」夏至是陽氣最盛的時刻，卻也是陰氣悄然萌生的起點。這一哲思直指人生的真諦：凡事至極，便孕育著轉折；繁花盛開也暗含凋零的初始。夏至過後，白晝漸漸縮短，然而這並非光明的消逝，而是生命以另一種形式的蛻變與自我超越。如同我們的生命歷程，時光雖然不斷流逝，但我們對生命的思索與體悟卻能越發超越世俗的勝敗得失、名利，從中找到自己的主場，不必再在他人設定的賽道上奔馳，當我們在乎的價值從迷惘到清晰，人生的答案也越來越明朗清楚—生活教會我們，無須畏懼低谷與挑戰，亦無須逃避變數與困境。

權德輿的這首小詩，穿越千年的時空侷限，在我們心靈深處引發了不內耗、不執著的共鳴，這不正是亙古不變的生命哲理嗎？

時光易逝的人生感慨

明代劉基在〈夏日雜興〉中描寫夏至的景色，同時流露出詩人對時光流逝、人生無常的感慨，語氣略帶感傷哀愁，但透露出對功名利祿的淡泊之心。情感轉向超脫，對世事看淡的智慧，最後又回歸到孤獨的情緒，顯得幽靜而富有韻味。一如我們在職場上，深知職務與境遇的高低起伏是無可避免，那些能隨機應變、靈活調整策略者往往比固執己見者更能乘風破浪、開創新局：

夏至陰生景漸催，百年已半亦堪哀。 葺鱗不入龍螭夢，鎩羽何勞燕雀猜。 雨砌蟬花粘碧草，風檐螢火出蒼苔。 細觀景物宜消遣，寥落兼無濁酒杯。

「夏至陰生景漸催，百年已半亦堪哀。」點出夏至之後夜晚逐漸變長，這象徵著時光流逝的遺憾。而人生短暫，如今自己也已經過了一半，不免令人感慨，流露出歲月催人老的感傷。

「葺鱗不入龍螭夢，鎩羽何勞燕雀猜。」蛟龍沉睡時，連小魚的鱗片都無法擾動牠的夢境；羽翼折損的鳥兒，又何須擔心燕雀的妒忌呢？這句話表達對世俗名利的淡泊之心，暗示自己雖不得志，但也不會與世俗小人爭競。一如我最尊敬的前輩曾對我說：「你不可能永遠活在無塵室，不去接觸那些塵與灰。」我們無法掌控外在環境，但可以從磨礪與跌撞中，調整自己的心態與行動，塑造更堅韌的自己。

「雨砌蟬花粘碧草，風檐螢火出蒼苔。」詩人描繪夏夜雨後那令人屏息的清幽景象，雨後濕潤的石階上，蟬蛻與花瓣輕附在草葉之上；薰風吹過低垂的屋簷，螢火蟲從長滿青苔滋生的角落款款飛出，恰似夜色閃爍的微光。詩人以敏銳的觀察捕捉靜謐美好的瞬間，在這片寂靜與自然交融的美景裡，卻暗藏一顆孤寂而澄澈的心，如同夜空獨自飛舞的螢光，身影雖絢麗，但終究難以成群。

「細觀景物宜消遣，寥落兼無濁酒杯。」詩人靜心凝望這些夏日的景物，本應能撫平生活的煩憂與喧騰。然而，孤獨感卻如潮水般湧入心頭，連一杯濁酒都無處可尋，讓借酒消愁的機會都沒有。末兩句巧妙地點出了詩人的內心矛盾：天地雖寬廣，自然風光無限，但置身其中，卻依舊難以排遣縈繞於心的寂寥與人生感慨，如同靜美的夏夜卻也夾帶一絲淡淡的憂傷。

夏至如歌，讓我從兩位詩人的作品中，拾起過往生活的點滴片段。人生如日夜運行，既有光明燦爛的時刻，也難免有暗影相隨的時候。曾幾何時，我執著於追求事業上的「完美」，如同夏至烈陽，光芒四射，卻在掌聲的追逐中消耗了能量、疲憊不堪。

那段日子，我將「最好」視為唯一的答案，不懈追逐、奮力奔跑，卻忘了停下來靜觀自己的內心、尋求孤獨的淬鍊。某日驀然回望，才驚覺身旁少了許多曾經攜手同行的摯友，即便站在閃亮的舞台，只剩下孑然孤單的身影，如同詩人筆下無酒相伴的寂寥與惆悵。

站在人生的巔峰，如同夏至過後，要懂得接納變化，才能潛心欣賞漸短的白晝。在歲月的流轉中，同時領悟了人生並非只是輸與贏，「贏」並不會讓好事變得更好，反容易使我們迷失在掌聲的迷宮。如同天地運行有其節律，四季遞嬗自有章法。真正接受生命中所有的得到與失去，無論快樂或憂愁，都能平靜地看待它，終能在生命的長河中，尋得自己寧靜恬淡的心靈桃花源。

*本文摘選自遠流出版之《跟著24節氣閱讀：怡慧老師的古今詩心對話》

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