科學人／珍稀典藏動起來了！台灣雲豹入藏科博館 重現穿梭林間靈巧身影

2025年6月17日，國立自然科學博物館迎來一件極具歷史與科學價值的珍稀典藏－－一件日治時期的台灣雲豹立姿標本。

它不僅是全球僅存五件有文獻記載的台灣雲豹標本中的第二件，更是台灣目前極少數有確切文獻佐證出處的雲豹標本，重要性不言而喻。

這件高齡90年的標本，原藏於1935年開館的阿里山博物館，是日治時期1935年「台灣博覽會」的重要展品。牠的身體挺拔，斑紋鮮明，見證著過去博物館如何呈現自然，也反映當時殖民科學的眼光。這件標本不只是動物的殘軀，更是台灣自然史與人類學的交會點。

台灣雲豹：消失的山林主角

雲豹曾是台灣生態系中不可或缺的頂級掠食者。體型中等、四肢粗壯、擅長跳躍，牠們能從樹上俯衝捕獵猴子，也能悄聲潛行，突襲山羌或水鹿。從1862年英國自然學者史溫侯記錄以來，雲豹在科學界與文化脈絡中都佔有一席之地。

但自1983年以來，雲豹便在野外銷聲匿跡。即使近年仍有原住民巡守隊聲稱目擊，卻始終無法以影像佐證其存在。科學界雖持續努力追蹤，包括架設自動相機、使用毛髮陷阱甚至派遣排遺偵測犬，但至今未曾「再見」。

2014年，國際自然保護聯盟將其正式列為絕滅物種，但台灣政府仍保留其保育類身份，向文化與情感致敬。

什麼是3D高斯潑濺？讓光點「潑」出一隻雲豹

要讓這具標本「活起來」，光靠保存還不夠。

科博館這次首次導入3D高斯潑濺技術（3D Gaussian Splatting,3DGS） 技術，將標本轉化為高精度、可動態呈現的3D模型。3DGS的原理，是透過AI演算將拍攝得到的多角度影像，轉換為數以萬計、甚至百萬計的「高斯點」。這些點就像是會發光的小球，根據不同的顏色、透明度與空間位置，構築出幾何輪廓與自然光感。

換句話說，它不是「畫出」雲豹，而是用光點「潑」出一隻能動的雲豹。這種方式大幅簡化了製作流程，不需昂貴的掃描設備或龐大的動畫團隊，只要幾台相機、多角度拍攝，加上演算法，就能讓一具靜止的標本在虛擬空間裡甦醒。

科博館作為台灣首間運用3DGS技術進行標本3D建模的博物館，成功讓這件90年歷史的雲豹標本「動起來」，生動呈現其行走、轉頭、穿梭林間的靈巧模樣，為觀眾提供了前所未有的沉浸式體驗。

一場與時間賽跑的保存工程

讓一隻在台灣山林間早已消失的雲豹重新「走動」，不只是數位科技的展演，更是一場與時間、自然災害對抗的保存工程。科博館典藏了超過161萬件標本，其中高達九成屬於自然史範疇，每一件都是無法複製的時光切片。為了守住這些珍寶，科博館的建築與保存設備，其實早已歷經考驗。

921地震與403強震，就是最嚴苛的「開箱測試」。在這兩場分別震出六級與五級強度的地震中，科博館的蒐藏庫無一件標本損壞。這不是僥倖，而是因為整座館體採用RC鋼筋混凝土梁柱設計，並在重要樓層設置加強過的藏品庫。每一個鋼材蒐藏櫃，都經過加固、內部有防震擋板，即使地動山搖，標本仍穩穩安坐原處。

此外，科博館已開放標本資料數位化上網，讓學界與大眾都能查詢與應用，不讓知識只鎖在典藏庫中，而是進入每個人的生活與記憶裡。

當我們在螢幕前看到雲豹抬頭時

從山林到標本，再從玻璃櫃到虛擬空間，台灣雲豹的故事是一次生命記憶的重組，也是科技、文化與保育共同完成的接力。雲豹的故事，更提醒我們保育工作的迫切性與重要性，期盼未來能有更多資源投入，讓石虎等瀕危物種免於步入雲豹的命運，讓台灣山林中的生命繼續生生不息。

（本文出自2025.06.20《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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