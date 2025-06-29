寫作教室／有話卻說不清楚？讓情緒與理解力合奏 用「這3問」練習
你是否曾「有話想說，卻說不清楚」？或者，腦中明明浮現某個記憶或感受，卻不知道該如何呈現出來？這未必是文字技巧的問題，而是因為我們對自己的情緒「不夠熟」。這時，不妨放慢腳步，向內心觀察與分析，解開情緒的細節，讓作文更具深度。
心理學中有個概念：高情緒智商的人，能將模糊的情緒拆解為多層次的經驗。情緒從來不是單一的，要讓作文更動人，可如分析故事角色般，去拆解心中的悲傷、焦慮、期待、羞愧……，甚至混合著的愛與恨。
●情緒有層次 寫作才動人
情緒並非黑白分明的對錯，而是交錯的層次。例如李清照〈一剪梅〉中寫道：「一種相思，兩處閒愁，此情無計可消除，才下眉頭，卻上心頭。」表面上是對愛人的思念，實際上，這份愁緒還蘊含了孤單、信任等情緒的交織。能拆解這些心情，分化情緒，這是成熟情感表達的關鍵。
同學們若能在寫作中不只說「我難過」，而能寫出「我期待對方回應我，但又害怕失望」─這便是層次。
我們可以這樣練習寫段落：「那天比賽成績公布，我站在人群裡，手心冒汗。我假裝沒事，但心裡一陣酸澀──不是輸了的失落，而是感覺自己還不夠好，不配得到掌聲。」這不只是在陳述事件，而是對自己情緒的拆解與理解，這樣的文字，會更真實、更觸動人心。
●同理他人 自我認識起點
發揮同理心，也是開展更多情緒體驗的機會。透過理解別人的情緒與動機，我們也學會照見自己。
以〈范進中舉〉為例，范進中舉後的瘋癲，表面上看起來荒謬可笑，實則蘊藏著長年壓抑、屈辱、貧困與社會階級焦慮的爆發。他對岳父的極度忍讓與被羞辱後的隱忍，其實來自於一種深層的無力感與求生本能。
試想：我們是否也曾在面對壓力或成就時，產生過極端的情緒反應？例如過度焦慮地準備考試，只因「如果沒考好，就代表我不夠好」；又或是害怕被看不起，而在某些關係裡不斷忍讓。當我們願意同理范進這種過度反應背後的脈絡，也會更容易看見自己內在的脆弱與需求。
透過觀察他人的情緒反應，我們也能覺察自己情感的變化。同學可以這樣練習，選一個作品中的人物，問自己三個問題：第一，他為什麼會這樣想或這樣做？第二，如果我是他，我會有什麼感受？第三，我的生活中，有沒有類似的經驗或情緒？
這三道問題，不只有助於理解文本，更是通往自我探索的起點，讓情緒與理解力合奏，善用提問，下回再提筆時，也會發現—我們不再只是寫出「發生了什麼」，而是能說清楚「我怎麼看待這一切，這些感受又教會我什麼」，完成的文章也就如同交響樂，層次將隨著情緒油然而見。
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