好讀周報／大腦跟不上快樂轟炸！從根本了解「成癮」 5步驟擺脫過度沉迷

文／黃蕙欣

●看危險／成癮物質變多了 大腦進化跟不上

對原始人來說，會讓他們快樂的不外乎就是生理滿足，但是為了獲得這些渴望的事物，我們祖先需要起身行動去得到它，要不是得走上幾十公里，就是得冒著生命危險和兇猛的野獸搏鬥。但是現代人無需如此，各位同學，你有沒有「癮」？你不妨試著舉例一下有哪些你能夠聯想到有關現代人的上癮種類？

我們正處於一個被「快樂」狂轟猛炸的世界，酒精、香菸、垃圾食物、電玩、社群媒體、甚至毒品，每樣東西刺激我們的強度和頻率，都是前所未有的。而且這些成癮物質愈來愈多、愈來愈強、頻率也愈來愈高、愈來愈容易取得。我們大腦進化的速度根本趕不上這世界的變化，所以因此產生很多上癮症狀。最糟的狀況就是無法感受到快樂，這時不管做什麼，都沒辦法讓人提起勁。

讓現代人上癮的事物五花八門，大致上分為物質成癮與行為成癮兩大類，尤其，現代社會的「癮」跟以前不太一樣，它變得更加快速、更加隱蔽。網路的普及讓我們可以隨時隨地接觸到各種誘惑，社群媒體的設計也常常利用心理學原理來吸引我們不斷使用，更重要的是，現代社會的壓力愈來愈大，許多人會透過沉迷於某些事物來逃避現實，舒緩壓力，更容易上癮。

●怎應對／了解、設限、求助 擺脫「癮」的控制

現代社會的環境已經發生巨大的變化，像是高熱量食物隨處可得，網路遊戲和社群媒體等新型誘惑層出不窮，這些變化使得我們更容易受到「癮」的控制，也使得調節「癮」的機制面臨更大的挑戰。

其實在演化的過程中，人類也同步發展出一些調節「癮」的機制，像是大腦中的前額葉皮層可以幫助我們抑制衝動，做出更理性的判斷。社會規範和文化價值觀也可以約束我們的行為，防止我們過度沉迷於某些事物。

請記住，對於「癮」，你不是無能為力！我們需要更加深入地了解「癮」的演化根源，才能更好地應對現代社會的「癮」挑戰。只要掌握正確方法，你就能戰勝內心的誘惑，主導人生。以下5個關鍵步驟，可以幫助你一步步擺脫「癮」的控制：

★探索內心 了解為何成癮

要戰勝敵人，首先要了解對象，花時間觀察和反思自己的行為模式，找出你容易對哪些事物產生依賴？這些事物在你生活中扮演什麼角色？讓你感到快樂、放鬆、逃避壓力，還是只是單純的習慣？深入了解你的「癮」是什麼，才能找到針對性的解決方案。

怎麼做：記錄你的沉迷行為、時間、地點和觸發因素，這將幫助你更清楚地了解自己的弱點，以及「癮」是如何運作的。

★畫清界線 設定限制規則

一旦了解自己的弱點，下一步就是為自己設定明確的界線。這些界線就像一道防線，幫助你抵禦「癮」的誘惑。

怎麼做：例如，每天只能玩多久的遊戲、多久才能喝一次含糖飲料、每天只能花多少時間在社群媒體上。更重要的是要堅守這些界線，不輕易妥協。一開始可能會感到困難，但只要堅持下去，你會發現自己愈來愈有力量。

★尋找陽光 培養替代方案

「癮」往往是為了填補內心的空虛或逃避現實的壓力。因此，要擺脫「癮」的控制，就要尋找健康的替代方案，讓生活充滿陽光。

怎麼做：培養新的興趣愛好，例如運動、閱讀、繪畫、音樂等。多花時間陪伴家人朋友，參與社交活動，建立良好的人際關係。當你的生活充滿豐富多彩的活動時，你就不會再感到空虛和無聊，自然也就不會再想沉迷於「癮」之中。

★尋求幫助 建立支持系統

擺脫「癮」的過程需要強大的意志力和支持系統。與家人、朋友或老師分享你的困擾，尋求他們的支持和鼓勵。他們可以成為你的後盾，在你感到沮喪和迷茫時給你力量。

怎麼做：如果你發現無法控制自己的行為，影響到生活，請勇敢尋求專業人士的協助，例如心理諮商師或輔導老師可以幫助你找出問題的根源，提供有效的方法。

★堅定信念 相信會有改變

最重要的是，要相信自己有能力改變。不要因為一時的挫折而灰心喪氣，每一次的嘗試都是一次進步。

怎麼做：記住，你有權利掌控自己的人生！不要讓「癮」控制你，剝奪你的時間、精力、健康和快樂。對於那些不好的「癮」，我們要勇敢地說不！脫離不好的控制，找回人生自主權！

常見的癮。（製表／黃蕙欣）

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