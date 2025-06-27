好讀周報／從生存機制演化為驅動力 過度「上癮」成反效果

文／黃蕙欣

●看歷史／祖先的生存機制 演化中保存優勢

要理解「癮」，就先別把它看作是現代社會的問題，而是要追溯到人類演化的根源。在漫長的演化過程中，「癮」其實是我們祖先賴以生存的一種重要機制，深深地刻印在我們的基因裡。想像一下，數百萬年前，我們的祖先生活在充滿挑戰的原始環境中。食物匱乏、資源有限、危險四伏，生存的壓力無處不在。在這樣的環境下，能夠有效率地獲取和利用資源，就成為生存的關鍵。而「癮」，正是在這種背景下誕生的。

生物最早的「癮」可能源於對食物的渴望，在那個年代，食物並不像現在一樣唾手可得，獲取食物需要付出巨大的努力和風險。像是許多人喜愛吃炸雞與薯條，但卻不明白為何自己的身體會對這些高熱量食物充滿渴望？因為在遠古時代，那些對高熱量食物有著強烈渴望的個體（例如：富含糖分的果實、含脂肪的動物內臟、具有高量蛋白質的甲蟲等），往往能夠攝取到更多的能量，儲存更多的脂肪，從而更好地應對饑荒和惡劣環境的挑戰，這種對高熱量食物的偏好，實際上是一種生存優勢，使得他們更有可能存活下來並繁衍後代。

隨著時間的推移，這種對特定食物的渴望逐漸演變成一種「驅動力」。這種「驅動力」不僅僅體現在對食物的追求上，也體現在對其他有利於生存和繁衍的資源追求上。這種「驅動力」的生理基礎，是我們大腦中的獎賞機制。當我們獲得了渴望的事物時，大腦會釋放多巴胺等神經傳導物質，產生成就感和滿足感，從而強化我們的行為，讓我們更有可能重複這種行為。

●兩面刃／驅動成長的引擎 過度會有負效果

「癮」也是我們大腦的一種獎賞機制表現，因為這種獎賞機制不僅僅適用於食物、水源等基本需求，也適用於社交互動、學習新技能等更複雜的行為。這種「癮」的機制，在人類的演化過程中扮演了雙重角色。

我們可以把癮視為是驅動成長與連結的引擎，像是驅使祖先不斷地尋找資源，克服困難，從而提高了他們的生存能力和繁衍能力。例如，對狩獵的「癮」讓他們更加熟練地掌握狩獵技巧，對探索的「癮」讓他們發現新的資源和棲息地。如果轉換到現代的生活經驗，你可以藉由下列幾個例子理解。

然而，當這股強大的驅動力失控，或者指向錯誤的對象時，「癮」就會變成可怕的陷阱，帶來傷害與痛苦。像是在現代生活中，有些過度的「癮」也可能帶來負面後果，例如，過度追求高熱量食物可能導致肥胖和相關疾病，過度追求社會地位可能導致競爭和衝突。

總之，「癮」本身的力量是中性的，關鍵在於方向和程度。了解「癮」的兩面性，能幫助我們更全面地認識自己和周遭的世界，感知自己在這些事物中所呈現的狀態，是否已經影響了自我的基本生活型態？學會如何駕馭這股力量，讓它成為我們成長的助力，而非阻礙。 癮的光明面與黑暗面。（製表／黃蕙欣）

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