好讀周報／祕密打造核武？以伊交戰美介入 全球油價受影響

文／陳韻涵輯

以色列指控伊朗祕密打造核武，13日「先發制人」空襲伊朗的核設施，伊朗隨即反擊報復，兩國持續互射飛彈交戰數日。美國總統川普重申伊朗不能擁有核武，早該與美國簽署核協議。美國是否介入以色列和伊朗戰爭，成為全球矚目焦點。川普19日表示，他將在兩周內決定是否對伊朗出手；白宮指出，川普希望透過外交手段來解決問題，但川普不怕動武。

路透報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與美國中東特使威科夫（Steve Witkoff）在以色列與伊朗13日爆發衝突之後，仍然保持聯繫。阿拉奇告訴威科夫，若以色列不停止攻擊，伊朗不會返回談判桌。

以色列發動攻勢前，美伊代表原本正在談判旨在限制伊朗發展核計畫的協議，但衝突發生後，伊朗14日退出談判。

「紐約時報」引述一位匿名的以色列軍官說法報導，以色列重點攻擊伊朗的核計畫目標，意圖削弱其長程飛彈能力。

以色列官員宣稱，情報顯示伊朗祕密推動核武計畫，且已擁有足夠的材料，能在數日內打造15枚核彈。

此次衝突是以色列與伊朗數十年來最激烈的一場戰鬥，以色列對伊朗多地發動大規模空襲，轟炸伊朗核設施、軍事目標和國營媒體大樓，造成大量人員傷亡。伊朗強力反擊，對以色列境內不同目標發動飛彈和無人機攻勢，炸毀以色列南部一間醫院，魏茲曼科學研究院多棟建築也遭受重創。美國駐特拉維夫領事館因飛彈掉落附近產生的衝擊波而輕微受損。

隨著以伊衝突愈演愈烈，川普17日要求伊朗無條件投降，宣稱美方知道伊朗最高領袖哈米尼的下落，不同意以色列提出的暗殺計畫，強調美方「至少現在不會」暗殺哈米尼，但耐心有限。以色列總理內唐亞胡19日表明，不排除對哈米尼執行「斬首行動」。

官員透過外交途徑斡旋之際，美軍加強中東地區的機艦部署，3艘海軍驅逐艦進入東地中海，核動力航母「尼米茲號」及「卡爾文森號」打擊群也駛向阿拉伯海。五角大廈表示，軍力集結純屬防禦性質，但若川普決定美國加入以色列對伊朗的攻擊行動，前述部署將讓美軍具備優勢。華爾街日報分析，美軍部署也是施壓伊朗，逼迫伊朗投降或讓步的策略。

哈米尼18日強悍表明伊朗不會投降，提醒美國介入將遭受難以彌補的後果。伊朗國營媒體18日上傳一段「手摸核彈」短影片，畫面搭配文字「或許」，警告意味濃厚。

以伊領袖不顧國際社會要求緩和局勢的呼聲，矢言加強攻擊並準備長期作戰，引發人們憂慮中東衝突擴大。以色列現階段無力打擊伊朗深藏地下的「福爾多燃料濃縮廠」（Fordow Fuel Enrichment Plant），美軍是否介入，動用B-2轟炸機投放「碉堡剋星」炸彈打擊伊朗核心設施，成為左右以伊衝突走向的關鍵。

美國有線電視新聞網報導，2009年公諸於世的福爾多位於伊朗北部古城庫姆附近的山體深處，這座隱密的設施戒備森嚴，外層覆以厚重的鋼筋混凝土，內部有可提高濃縮鈾純度的先進離心機。這座地下核設施的確切深度不明，部分專家推估濃縮廠的主體位於地下約80至90公尺深處。

以色列官員和專家表示，只有巨型鑽地炸彈能打擊福爾多濃縮廠。重約14噸的「GBU-57」炸彈是美軍的「碉堡剋星」之一，須由B-2轟炸機攜帶至定點投放，能穿透地下約61公尺後才爆炸。以色列的軍火庫裡，既無鑽地炸彈，也沒有B-2轟炸機。

伊朗發動空襲，報復以色列轟炸核設施，特拉維夫煙硝四起。（圖／美聯社）

●看問題／運油要道 受影響 全球經濟 看油價

石油價格常受地緣政治事件與全球經濟變化影響而波動，以色列與伊朗開戰後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運安全引發更大擔憂，而此次衝突對能源價格的影響程度，將取決於戰事規模及美國是否介入。

英國廣播公司報導，俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，油價一度飆升至每桶近130美元。批發油價上漲會推升汽油與其他能源價格，但對汽柴油的影響仍有限。

能源價格的影響層面廣泛，以民生食品為例，能源成本上升將提高農耕、生鮮運輸、食品加工、包裝與配送等各項支出。若油價長期維持高檔，將進一步推升整體物價，甚至引發通膨。

凱投宏觀（Capital Economics）大宗商品首席經濟學者奧克斯利（David Oxley）表示：「粗略的經驗法則是，油價每上漲10美元，加油站的油價就會上漲約7美分。」

然而，以色列與伊朗開戰後，各界憂慮荷莫茲海峽的航運安全。倫敦研究機構「能源觀點」（Energy Aspects）地緣政治主任布朗茲（Richard Bronze）形容，中東當前局勢「非常嚴重且令人憂心」。

荷莫茲海峽位於伊朗南部，是全球最關鍵的石油運輸通道之一，約20%的石油供應須經此運往全球市場。布朗茲指出，「這是一條狹窄的通道，也是全球石油供應鏈的重大弱點」。

實際封鎖荷莫茲海峽的可能性不高，但伊朗曾經做出類似威脅，而這類地緣政治風險仍是推高油價的主因之一。只要該海峽保持暢通，油價便難長期維持在高位。

以伊衝突對能源價格的影響程度，將取決於戰事規模及美國是否介入。資產管理公司「安聯」（Allianz）首席經濟顧問埃利安（Mohammed El-Erian）警告，這場衝突可能在全球經濟陷入困境之際，帶來更嚴重的衝擊，不論短期或長期，影響都極為負面，甚至可能再次動搖美國主導的全球經濟秩序。

凱投宏觀報告估計，若油價回升突破每桶100美元，已開發國家通膨率可能上升1%。但奧克斯利認為，這種情況不太可能發生，「中東不穩定早已司空見慣，我們經歷過許多次」。

以色列中部巴特亞姆市住宅區15日遭伊朗飛彈擊中，嚴重損毀。（圖／美聯社）

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