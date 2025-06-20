閱讀數學／祖沖之父子（中）

上週我們講到祖沖之推出了新曆法。果然，寵臣戴法興第一個跳出來反對。早就預料到這個狀況，祖沖之有備而來。他毫不畏懼權勢，逐條駁回戴法興的論點。例如戴法興看似引經據典

⠀「《詩經》有云『七月流火』⋯⋯」

祖沖之立刻算給他看⠀

「『流火』不是指火星開始運行。就算假設你是對的，但你又提了別的論點噢，那我來幫你算算看⋯⋯看，兩個論點的數據對不起來，一定其中一個有問題。你的說法只是為了駁斥而駁斥，並非指出我的曆法計算有問題。」

祖沖之繼續補刀

「事實上，我懷疑你是不是把周朝的天象，當成堯舜時代的天象來計算？這樣會有50度的偏差噢。」

戴法興（註②）認真講講不過，開始扣帽子

「我聽說，時間的安排是為了讓人們順利進行各種活動，而各種活動又關乎人民的生活福祉，這是人類社會的根本，也是曆法制定的最重要原則。因此，我認為祖沖之的做法可能過於輕率，不應該隨意改動。」

祖沖之則再次幫戴法興上數學課，還提出許多觀測日影的證據。對於戴法興堅持「古法不可改變」，祖沖之則指出其中的邏輯謬誤：以前曆法也改過，如果認為古法有問題也得用，那不就應該用最早的曆法嗎？

「他們沒有證據，只是空泛地貶低我的新曆法，我才不會害怕這樣的言論（未見其證，浮辭虛貶，竊非所懼）。」

祖沖之留下了鏗鏘有力的結論，充分展現了真正的「理性、務實、科學」，讓戴法興知道不是講話大聲、人數多就有道理。

​

註②：相較於祖沖之的家世，戴法興早年家貧，自身努力加上機緣才成為高官。他對曆法應該有某種程度的理解。但在祖沖之這位歷史等級的數學家面前，一切不精確、似是而非的論點都被一一攻破。

（未完待續）

商品推薦