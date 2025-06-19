新聞中的公民與社會／南韓大選後李在明「隔日即就職」 看南韓選舉制度、情形

一、時事掃描

李在明當選南韓總統 「韓版拜登」宣誓就職 在3日的總統大選中，南韓共同民主黨總統候選人李在明以49.42%得票率，擊敗41.15%的國民力量黨候選人金文洙和8.34%的改革新黨候選人李俊錫，當選新總統。因本屆大選是在總統職位空缺情況下舉行，新總統任期在投票結果議案經選管會表決通過後，隨即生效就任。【2025/6/4台灣醒報】

二、命題趨勢

2025年南韓提前舉行總統選舉，主因是前總統尹錫悅因試圖實施戒嚴而遭彈劾下台。此次選舉對南韓在政治（民主制度的鞏固、政黨力量重組、政治清算與和解）、經濟（政策轉向與對外壓力）、外交格局（對美、對北韓、對日關係）等層面產生深遠影響。此新聞的命題關鍵：選舉制度與當選結果、統治正當性的建構、當選人立即就職對政權穩定的意義、彈劾制度的憲政功能等。

三、牛刀小試

2025年6月3日，南韓提前舉行總統大選，原因為前任總統遭彈劾而解職，由總理金文洙依法代理總統職務。為確保政權順利交接，選舉結果公布後，新總統於隔日立即就職，直接跳過傳統的兩個月交接期。此次選舉投票率高達79.4%，創下自1997年以來新高；最大在野黨候選人李在明以49.42%得票率、約1728萬票當選總統，創下歷任總統得票數新高。原代理總統、執政黨候選人金文洙獲得41.15%選票，改革新黨候選人則得8.34%選票。下列何者最能解釋此次南韓總統選舉與就職情形？

(A)總統當選人未獲得過半選票，反映其日後統治將缺乏民意基礎

(B)採複數選區相對多數決制，得票最多者當選，即使未過半仍能勝選

(C)總統當選人得票創新高，顯示選民對代理總統的執政表現高度肯定

(D)總統當選人立即就職、不設看守政府，有助維持政權穩定與行政不中斷

答案：D

解析：(A)民主國家的統治正當性建構於自由、公平選舉與制度合法性，不以「過半得票」為必要條件。得票最多即為民意授權，亦可建立穩定的統治正當性。(B)南韓總統選舉採單一選區相對多數決制。(C)新總統得票創新高、代理總統未能當選，反映出選民對其代理期間執政並未給予高度支持。(D)根據南韓憲政慣例，若總統因彈劾等特殊情況下台，新總統當選後立即就職、不設看守政府，可避免行政真空、維持國家政權穩定，反映民主制度的運作效率與正當性。

四、歷屆試題

甲、乙、丙三國的國會議員選舉採行不同選舉制度，這三種制度亦存在於我國中央與地方民意代表選舉中。下表是這三國最近一次國會選舉的資料，依據該表，關於這三國選舉制度的運作，下列哪些推論合理？(2023分科、多選)

(A)甲國小黨候選人在選舉中當選的機會低於乙丙兩國

(B)乙國候選人必須在選區中獲得最高票始有機會當選

(C)丙國各政黨得票與席次率的吻合程度高於甲乙兩國

(D)甲乙兩國各政黨之間的選舉競爭程度明顯低於丙國

(E)甲乙丙的選舉制度皆具有女性保障名額的制度設計

答案：AC

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