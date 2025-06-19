快訊

多所大學禁用廠牌行動電源 他帶去日本旅遊充電竟爆炸燒掉民宿地板

錯過替哥哥換位機會！印航空難奇蹟倖存者飽受折磨：希望沒活下來

中國漫記／稀土制裁延燒至台灣 半導體業能全身而退？

國中數學／空間線條搞懂了，動畫就順了！

聯合新聞網／ 力宇教育

數學幾何領域，空間中線與線的關係是立體空間觀念中的基礎與核心，許多空間題目都必須先搞清楚線與線之間的位置。今天，力宇教育的李熙老師將帶領大家簡單認識「空間中線與線的關係」，幫助大家建立空間思維，解題更有方向感！

在空間中，兩條線可以呈現出多種關係：平行、垂直、相交，或是互不相交也不平行（稱為歪斜）。這些抽象的關係，其實廣泛應用在我們熟悉的3D電玩與動畫設計中。舉例來說，在一個立體的遊戲場景裡，牆角的邊緣、樓梯的扶手、平台間的連接線，其實都是空間中不同方向的直線。當角色移動、跳躍或與場景互動時，遊戲引擎必須精準計算「角色路徑」這條線和「場景中其他線段」之間的相對關係，才能判斷角色是否碰撞或落地，確保畫面自然、操作流暢。

今天的數學挑戰將帶我們認識一個熟悉的立體圖形──長方體。你知道長方體有幾條邊？這些邊之間有哪些是平行的？哪些是垂直的？又有哪些看起來要碰在一起，實際上卻根本不會交會？點開影片，李熙老師將帶大家掌握空間中線與線的基本關係，讓你一看就懂，解題不再霧煞煞！

延伸資訊

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中數學3下(108新綱) 適用113學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10594

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

數學 力宇教育

相關新聞

國中數學／空間線條搞懂了，動畫就順了！

在數學幾何領域，空間中線與線的關係是立體空間觀念中的基礎與核心，許多空間題目都必須先搞清楚線與線之間的位置。

好讀周報／AI助課業 美國青少年用ChatGPT寫功課接受度倍增

隨著人工智慧（AI）工具日益普及，愈來愈多美國青少年使用聊天機器人ChatGPT協助完成學校作業。丕優研究中心（Pew ...

圖表看時事／以色列空襲伊朗！圖解轟炸點與核設施位置 斬首哪些關鍵人物？

以色列十三日凌晨空襲數十個伊朗目標，包括伊斯法罕省重要鈾濃縮核設施在內，並擊斃多位伊朗軍事高層及核科學家。美國總統川普表示，在以色列發動攻擊前就已得知相關計畫，並強調伊朗不能擁有核彈。伊朗十三日下午則透過官媒宣布，將退出原定十五日在阿曼舉行的伊美第六輪核談判。

科學人／不是中國！末日糧食議題發酵 全球只有「這國家」能養活自己

全球各地智庫都認真思考「末日糧食」問題！發表在《自然．食品》（Nature Food）的一項研究提出了一項驚人發現，在地球上，只有一個國家的糧食能夠自給自足，這聽起來是不是有點不可思議？ 到底是

好讀周報／比髮絲還細！最小奈米提琴 光刻技術重大突破

新聞故事：英國羅浮堡大學（Loughborough University）物理學家近日宣布，成功使用先進奈米光刻（nan...

國際小學堂／日國債危機逼近 降評風險激增

低利率讓日本向來能以舉債支援公共支出，作為應對國內問題方法之一。但日本政府債務已高達近九兆美元（約台幣二七二兆元），超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。