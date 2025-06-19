國中數學／空間線條搞懂了，動畫就順了！
在數學幾何領域，空間中線與線的關係是立體空間觀念中的基礎與核心，許多空間題目都必須先搞清楚線與線之間的位置。今天，力宇教育的李熙老師將帶領大家簡單認識「空間中線與線的關係」，幫助大家建立空間思維，解題更有方向感！
在空間中，兩條線可以呈現出多種關係：平行、垂直、相交，或是互不相交也不平行（稱為歪斜）。這些抽象的關係，其實廣泛應用在我們熟悉的3D電玩與動畫設計中。舉例來說，在一個立體的遊戲場景裡，牆角的邊緣、樓梯的扶手、平台間的連接線，其實都是空間中不同方向的直線。當角色移動、跳躍或與場景互動時，遊戲引擎必須精準計算「角色路徑」這條線和「場景中其他線段」之間的相對關係，才能判斷角色是否碰撞或落地，確保畫面自然、操作流暢。
今天的數學挑戰將帶我們認識一個熟悉的立體圖形──長方體。你知道長方體有幾條邊？這些邊之間有哪些是平行的？哪些是垂直的？又有哪些看起來要碰在一起，實際上卻根本不會交會？點開影片，李熙老師將帶大家掌握空間中線與線的基本關係，讓你一看就懂，解題不再霧煞煞！
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