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科學人／顛覆認知！側面著地的蛋比較不會破

科學人／ 文‧袁珮閎

過去有研究懷疑，雞蛋殼的結構，能夠承受自身重量100倍的重量。麻省理工學院（MIT）土木與環境工程學教授其研究團隊進行了180顆蛋的實驗，讓雞蛋以三種方式落下：尖端朝下、鈍端朝下、側面落地。實驗結果顯示，在8毫米的墜落高度下，豎直掉落（尖端或鈍端）的蛋殼破裂率高達55%，而側面掉落的破裂率僅有5%！

也就是說，橫向掉落比豎直掉落安全十倍以上！

剛性 ≠ 韌性：不是越硬越抗摔

為了解原因，研究團隊接著做了靜態壓縮測試，從上下與左右兩個方向壓縮雞蛋。他們發現，雞蛋在垂直與水平方向上可承受能力不相上下，大約4.5公斤重。這種單顆雞蛋的承重能力可以想像成，一個體重70公斤重的人站在一箱裝有兩打雞蛋的箱子上，雞蛋卻完好無傷。

然而，雞蛋在壓縮時的變形方式存在差異：垂直擠壓的雞蛋變形小於水平擠壓的雞蛋，意味著長軸方向更堅硬。然而，在跌落過程中，堅硬並不表示有絕對優勢，更柔韌的短軸方向使雞蛋在撞擊時較有彈性、可彎曲變形，且不會破。

這也顯示了物理學上「剛性」（stiffness）與「韌性」（toughness）的明顯不同。

實驗顯示，雞蛋在橫向方向的韌性比豎直方向多出了10~30%，更能吸收掉落時的撞擊能量。

最後的疑問：那些蛋去哪了？

你可能會好奇，這項實驗打破了這麼多蛋，研究團隊有沒有做蛋糕慶祝？可惜了！實驗室的研究生笑說：「只要進過化學實驗室的蛋，在大學規定中就不能再被視為食物了！」

資料來源

1.An Egg Survives Better When Dropped on Its Side

2.A. Sutanto et al., “Challenging common notions on how eggs break and the role of strength versus toughness,” Commun. Phys. 8, 182 (2025).

延伸閱讀

（本文出自2025.06.16《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

雞蛋 蛋殼 科學人雜誌

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