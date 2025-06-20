科學人／顛覆認知！側面著地的蛋比較不會破

過去有研究懷疑，雞蛋殼的結構，能夠承受自身重量100倍的重量。麻省理工學院（MIT）土木與環境工程學教授其研究團隊進行了180顆蛋的實驗，讓雞蛋以三種方式落下：尖端朝下、鈍端朝下、側面落地。實驗結果顯示，在8毫米的墜落高度下，豎直掉落（尖端或鈍端）的蛋殼破裂率高達55%，而側面掉落的破裂率僅有5%！

也就是說，橫向掉落比豎直掉落安全十倍以上！

剛性 ≠ 韌性：不是越硬越抗摔

為了解原因，研究團隊接著做了靜態壓縮測試，從上下與左右兩個方向壓縮雞蛋。他們發現，雞蛋在垂直與水平方向上可承受能力不相上下，大約4.5公斤重。這種單顆雞蛋的承重能力可以想像成，一個體重70公斤重的人站在一箱裝有兩打雞蛋的箱子上，雞蛋卻完好無傷。

然而，雞蛋在壓縮時的變形方式存在差異：垂直擠壓的雞蛋變形小於水平擠壓的雞蛋，意味著長軸方向更堅硬。然而，在跌落過程中，堅硬並不表示有絕對優勢，更柔韌的短軸方向使雞蛋在撞擊時較有彈性、可彎曲變形，且不會破。

這也顯示了物理學上「剛性」（stiffness）與「韌性」（toughness）的明顯不同。

實驗顯示，雞蛋在橫向方向的韌性比豎直方向多出了10~30%，更能吸收掉落時的撞擊能量。

最後的疑問：那些蛋去哪了？

你可能會好奇，這項實驗打破了這麼多蛋，研究團隊有沒有做蛋糕慶祝？可惜了！實驗室的研究生笑說：「只要進過化學實驗室的蛋，在大學規定中就不能再被視為食物了！」

（本文出自2025.06.16《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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