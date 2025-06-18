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圖表看時事／以色列空襲伊朗！圖解轟炸點與核設施位置 斬首哪些關鍵人物？

聯合新聞網／ 記者陳熙文、編譯茅毅／連線報導
伊朗首都德黑蘭遭以色列空襲後，市區內建築物失火、車輛受損。法新社
伊朗首都德黑蘭遭以色列空襲後，市區內建築物失火、車輛受損。法新社

以色列十三日凌晨空襲數十個伊朗目標，包括伊斯法罕省重要鈾濃縮核設施在內，並擊斃多位伊朗軍事高層及核科學家。美國總統川普表示，在以色列發動攻擊前就已得知相關計畫，並強調伊朗不能擁有核彈。伊朗十三日下午則透過官媒宣布，將退出原定十五日在阿曼舉行的伊美第六輪核談判。

至少20位伊朗指揮官身亡

伊朗官媒報導指出，伊朗官員直言，在這種情況下，任何談判均已毫無意義。伊朗武裝部隊發言人謝卡奇則揚言，以色列和美國將付出慘痛代價，等著伊朗做出強力回應。伊朗外長阿拉奇形容，以色列此舉形同宣戰。

伊朗最高領袖哈米尼也打破沉默，警告「猶太復國主義政權注定招致痛苦命運」。

伊朗國家緊急救難當局發言人卡雷迪十三日接受官媒訪問時說，共十二省遇襲，造成九十五人受傷。兩位消息人士對路透說，至少廿位伊朗高階指揮官身亡。

伊朗首都德黑蘭十三日傳出爆炸聲，以色列對伊朗發動先制攻擊，鎖定打擊伊朗的核設施和彈道飛彈能力。

以色列軍方官員表明，這並非一天就結束的攻擊行動，鎖定對象為伊朗的軍事高層和資深核科學家。

以色列國防部長卡茲隨即宣布全國進入緊急狀態，以軍發言人德弗林說，伊朗出動約一百架無人機飛往以色列，「我軍正設法攔截」。他說，自十三日上午起，以色列境內只能從事「必要」活動，禁止教育活動、集會及職場運作，但商業活動除外。

伊朗十三日遭以色列突襲後，首都德黑蘭當天湧現反以色列的集會遊行，群眾舉伊朗國旗和最高領袖哈米尼的肖像。路透
伊朗十三日遭以色列突襲後，首都德黑蘭當天湧現反以色列的集會遊行，群眾舉伊朗國旗和最高領袖哈米尼的肖像。路透

魯比歐稱美國並未參與

美國國務卿魯比歐表示，美國並未參與以色列此次軍事行動，這是以色列單方面行為，以方向美方說明，這對以色列的自衛有必要性。

魯比歐警告伊朗，勿將美國在中東的利益和人員當作報復攻擊目標。美聯社引述兩位美國官員報導，美軍正派兩艘驅逐艦趕赴中東，並將更多軍事資源轉移至中東。

以色列總理內唐亞胡十三日發表電視談話，指出以色列的軍事行動「非常成功」，將持續數日以解除伊朗對以色列的威脅，當天的軍事行動，旨在擊退伊朗對以色列生存的威脅，若不阻止伊朗，伊朗可能製造核武

川普指伊朗不能擁核彈

川普接受訪問時稱以色列的攻擊「很出色」，他也表示，伊朗不能擁核，希望能與伊朗重返談判桌，「（伊朗）有幾位領導高層不會再位居要職了（指已死於這次襲擊中）」。川普說，若伊朗報復，美國已準備好保護自己與以色列。美國福斯新聞報導說，美國近幾周來已為以色列的飛彈防禦系統「鐵穹」補給飛彈。

川普還在自創社群媒體真實社群寫道，伊朗沒達成協議的後果，會遠比預期的還糟糕；以色列的攻擊已造成伊朗很多傷亡和破壞，但伊朗現在還有時間結束這場屠殺，且以色列已計畫好下次攻擊，其殘酷程度遠比這次還嚴重，伊朗必須趕在失去一切前與美國達成協議。

國際原子能總署（ＩＡＥＡ）署長葛羅西十三日說，福爾多與伊斯法罕的伊朗核設施並未受損，也沒出現任何核汙染。

以色列轟炸處與伊朗核設施 製表／粱采蘩
以色列轟炸處與伊朗核設施 製表／粱采蘩

核武 川普 圖表看時事 伊朗 以色列

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