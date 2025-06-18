不是中國！末日糧食議題發酵 全球只有「這國家」能養活自己

全球各地智庫都認真思考「末日糧食」問題！發表在《自然．食品》（Nature Food）的一項研究提出了一項驚人發現，在地球上，只有一個國家的糧食能夠自給自足，這聽起來是不是有點不可思議？

到底是哪個國家？

由德國哥丁根大學和英國愛丁堡大學組成的研究團隊，分析了全球186 個國家的糧食生產數據，發現在七大類食物中都能完全自給自足的，既不是美國這個農業大國，也不是人口眾多的中國，而是位在南美洲、人口不到百萬的低調小國：蓋亞那（Guyana）！

這七大類食物涵蓋了我們的日常飲食：穀物、水果、蔬菜、肉類、奶製品、豆類與堅果，還有油脂類。蓋亞那真正實現了「糧食自由」。

全球糧食自給力的驚人差距

那麼其他國家呢？現實情況並不樂觀。除了蓋亞那之外，中國和越南位居第二，在六個食物類別中達到自給自足。但放眼全球，只有大約1/7的國家在至少五個類別達標。令人擔憂的是，超過1/3的國家在一至兩類食物達到自給自足。

此外，有六個國家（阿富汗、阿聯酋、伊拉克、澳門、卡達和葉門）在七大類食物上都無法自給自足，完全仰賴進口！如果進口通路一斷，這些地方的人們要吃什麼？

就連看似緊密的區域經濟聯盟，也無法成為糧食安全的救命稻草。例如，中東的海灣阿拉伯國家合作委員會只在肉類生產上達到集體自給，西非和加勒比海的國家聯盟也只在兩大類食物達標。讓人跌眼鏡的是，全球任何一個經濟聯盟都無法生產足夠的蔬菜供應全民食用，這對於維持健康飲食來說，絕對是一大隱憂。

這項研究也提出一種有趣現象：全球65%的國家生產過多的肉和乳製品，卻在植物性蛋白（例如豆類、堅果）和蔬菜等營養豐富的食物上普遍不足。這也反映了全球飲食結構的失衡，以及某些食物類型的過度生產。

為什麼依賴進口會是危機？

有些國家本來就無法種植足夠的糧食，可能是因為雨量不足、土壤貧瘠或氣候不穩定。在這些情況下，進口食物更環保、有效率，也更便宜。

但關鍵問題在於：當全球供應鏈出現動盪時，高度依賴進口的國家就會變得極度脆弱。例如，新冠疫情和俄烏戰爭爆發後，糧食價格飆漲、部份地區甚至出現糧食短缺，這讓各國政府紛紛意識到糧食主權和國產自足的重要性。

打造有韌性的糧食供應鏈，絕對是保障全民健康的關鍵。許多國家在某些食物類別上，超過一半的進口都仰賴單一貿易夥伴。在面對乾旱、戰爭、出口禁令等突發狀況時，這種高度依賴的國家特別容易遭受衝擊。

我們的餐桌是全球地緣政治的縮影

這項研究清楚顯示全球糧食系統的脆弱與失衡。當我們坐在餐桌前享用美食時，或許很少意識到盤中的食物可能來自地球的另一端，經歷了錯綜複雜的全球供應鏈才抵達我們的餐桌。

在未來這個充滿不確定性的時代，各國必須思考如何投資本地農業、強化自產能力，並建構具韌性的供應鏈。因為一個國家的真正實力，或許不只體現在鋼鐵和石油上，更關鍵的是，能否讓自己的國民每天都能吃飽飯。

（本文出自2025.06.17《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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