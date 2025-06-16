國際小學堂／美關稅衝擊 日本恐得舉債補貼
美國關稅衝擊下，受到打擊的日本小型企業正呼籲政府提供援助；許多家庭也正苦於物價上漲，要求減稅。準備迎戰今年夏天參議院改選的日本執政黨自民黨，面臨得要增加舉債的壓力。
能源開銷 政策補助企業、家庭
美國總統川普雖暫緩日本輸美商品的百分之廿四對等關稅，但川普對進口汽車和其零件的百分之廿五關稅，正衝擊作為日本經濟骨幹的汽車業。紐約時報五月底報導，日本內閣官房長官林芳正說，已批准一項規模六十三億美元的開支包裹，全力支持受到關稅負面影響的企業和家庭，支撐中小企業財政並補助家戶能源開銷。
紐時指出，前述措施凸顯在預計七月舉行的參議院改選前，日本政府正身陷險境。除了要管控美國關稅預料將導致的經濟放緩，日本官員也正應對公眾對於物價上漲的憤怒；此外隨著政府債務高漲，減債壓力也與日俱增。
日本汽車大廠豐田汽車估計，光是四月和五月，其利潤就會因美國關稅損失十三億美元。本田汽車和日產汽車同樣預測，其收入將大幅下滑。日產也正考慮關閉兩座在日本的工廠，以作為其結構重組的一環，還計畫將部分製造業務從日本遷移到美國，以規避川普關稅。
貿易緊張 日本經濟成長恐砍半
更廣泛的擔憂是，美國的汽車關稅將威脅主要車廠的就業和利潤，並波及由較小型零件供應商組成的密集網絡。有經濟學家估計，光是加徵汽車關稅，就可能大幅限縮日本今年的經濟表現。此外有官員警告，考慮到全球貿易緊張導致的更廣干擾，日本整體經濟成長可能削減一半以上。
自民黨推出刺激方案之際，日本也正與債務問題奮戰，其債務負擔在已開發國家中數一數二。近幾個月日本首相石破茂表示，該國增長中的債務和美國關稅都達到危機的程度。
負債過高通常會將一國經濟推入危險循環：公債持有人將愈來愈擔心政府的還債能力，使利率推高；利率攀升又會波及整體經濟，限制國家借貸能力。
時值川普對各國宣布關稅，數個國家都比日本還早籌措資金，來幫助自家經濟應對不斷升級的關稅。西班牙四月就宣布規模一百五十億美元的關稅援助方案，加拿大也提撥巨款以協助其勞工、企業渡過美加兩國間的貿易動盪。
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