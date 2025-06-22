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寫作教室／情緒之後有什麼啟發？從〈岳陽樓記〉、〈赤壁賦〉看見轉念的力量

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 呂倩如／撰寫
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

作文動人的關鍵，往往不在於事件的大小，而在於「心理的轉折」：從低谷到理解，從情緒到觀點。這種轉念的力量，正是好文章的靈魂。而這樣的力量，在范仲淹的〈岳陽樓記〉與蘇軾的〈赤壁賦〉中皆可借鑑。

〈岳陽樓記〉不只是寫樓、寫景，更是在書寫一種心境的轉化。范仲淹當時因政見不合被外放，但他並未在文中流露怨懟，反而借洞庭湖之浩渺，寫出「不以物喜，不以己悲」的超脫胸懷。從湖的變化談到人生的起伏，再進一步昇華為「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的理想精神，展現一段從個人情緒走向社會關懷的心理轉折。

其實轉念的過程，正是文章最能打動人的部分。許多學生在寫作時，容易落入單一情緒的敘述：「我很難過，後來努力振作」，但若能進一步在情緒中找到洞見、在挫折中開展視野，文章的深度與思想性便會自然浮現。

同樣地，蘇軾在〈赤壁賦〉中展現的轉念，更帶有個人哲思的色彩。他被貶黃州，原處人生低谷，卻能在泛舟赤壁、舉杯望月之際，從短暫的歡愉進入深刻的領悟。他寫：「惟江上之清風，與山間之明月……得之無禁，用之不竭」，體會到萬物流轉中，仍有精神的自由與心靈的寄託。這不僅是一種豁達，更是一種看見「無常之中仍有美好」的智慧。

學生若能將轉念精神帶入自己的作文中，便能寫出比經驗描述更有深度的內容。例如：「我曾因模擬考失利陷入自我懷疑，直到那晚讀到〈赤壁賦〉，蘇軾在貶謫中仍能自在觀月，讓我明白，有些挫敗是為了讓我們看見不同的風景。我重新整理讀書計畫，也學著在壓力中保留一點自己的節奏與光亮。」

這樣的段落不僅有具體經驗，更融入經典作品的觀點，展現出獨立思考與深刻自省，遠勝單純情緒堆疊。這也顯示出選材的關鍵：作文不只是寫「我做了什麼」，更重要的是「我怎麼看、我學到了什麼」。能從經典中提煉觀點，融合自我經驗，正是讓文章在考場中脫穎而出的關鍵。

在寫作技巧上，轉折的表現不只是「然而、但是」這類語句的形式轉換，更重要的是心理層次的變化。從困境中生出希望、從失落中看到力量，才是真正打動人的轉念。而范仲淹與蘇軾，正提供了兩種不同但同樣深刻的心理轉化路徑：前者拉大時空格局，走出個人局限；後者觀天地萬象，化悲傷為豁達。

參考前人的精神，我們在寫作中也能嘗試自問：這段經驗除了情緒，還給了我什麼思考？是否能用一則典故或一段對話，引出我對生命的不同理解？這樣的思考習慣，將不只提升作文表現，更是成長過程中不可或缺的反思力。

情緒 寫作教室 人生

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