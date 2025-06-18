好讀周報／AI助課業 美國青少年用ChatGPT寫功課接受度倍增

文／陳韻涵輯

隨著人工智慧（AI）工具日益普及，愈來愈多美國青少年使用聊天機器人ChatGPT協助完成學校作業。丕優研究中心（Pew Research Center）調查發現，2024年使用ChatGPT寫作業的青少年比例為26%，幾乎是2023年（13%）的兩倍。

丕優於2024年9月18日至10月10日進行，訪查13歲到17歲的美國青少年，結果發現ChatGPT已經逐步成為學習輔助工具，但仍有約73%的青少年堅持自己寫作業。

學生使用AI工具的情況，在特定族群中更為普及，可惜受限於調查對象的樣本數量，此研究無法獨立分析亞裔青少年的狀況。

丕優調查發現，非裔與西語裔青少年使用ChatGPT寫作業的比例在2024年皆為31%，而白人青少年則為22%。相較2023年，青少年使用ChatGPT寫作業的比例分別為非裔13%，而西語裔和白人都是11%，這項數據差異顯示使用AI工具的族群差距正在擴大。

若依照年級畫分，學生對ChatGPT的使用率隨著年級上升而提高。31%的11、12年級學生使用該工具協助作業，9、10年級為26%，而7、8年級則為20%。

●78%學生 了解ChatGPT應用

整體而言，2024年有79%的青少年表示熟悉ChatGPT，高於2023年的67%。熟悉AI工具的年輕人更可能用AI輔助學習，約56%的青少年聽過且用ChatGPT輔助學習。

整體而言，2024年全美約有78%的學生聽過且很了解ChatGPT應用，但不同種族的學生對於這項AI工具的認知程度有所差異，其中83%的白人、72%的非裔和74%的西語裔青少年聽過ChatGPT的強大應用。

美國許多學校已將AI利用在課堂學習上，圖為肯塔基州一所小學的五年級學生使用ChatGPT編寫劇本並排練表演。（圖／美聯社）

●家庭經濟 與AI熟悉度有關

調查指出，學生使用AI的傾向，並未受到性別或家庭經濟狀況的顯著影響，但學生對ChatGPT的熟悉度與家庭經濟條件有所關聯。

出生於家庭年收入超過7.5萬美元家庭的青少年中，有84%的受訪者了解ChatGPT；家庭收入介於3萬美元至7.5萬美元的對象為69%，而家庭收入低於3萬美元的學生則為67%。

值得注意的是，家庭收入低於3萬美元的學生對於AI工具的認知提升幅度最大。自2023年以來，該群體的ChatGPT認知比例，從41%大幅提升至67%，增加了26個百分點，顯示AI工具在社會經濟弱勢的學生群體中快速普及。

●AI解題 贊成與否人數相當

在如何使用ChatGPT的功能方面，54%的青少年認為ChatGPT可作為探索新主題的輔助工具，9%的學生認為這樣不妥，15%的人不確定。

至於是否適合用來解數學題目，29%的人說可以，28%認為不妥，另有21%不確定。

對於讓AI代筆寫作，只有18%的受訪學生認為這樣可以接受，42%持反對意見，18%則表示不確定。

丕優的調查結果顯示，AI工具已經成為青少年的生活日常，且已有部分學生用聊天室機器人尋找資料輔助學習，另有人不避諱中讓AI幫忙寫作業。

不過，由於學生使用AI工具的方法和功能各異，AI工具如何在教育場域妥善應用仍有待各方持續討論。

●新趨勢／俄亥俄14所大學 擬將AI融入課程

美國俄亥俄州立大學（Ohio State University，簡稱俄亥俄州大）推出新課程，讓每位學生除了主修學科外，也熟悉人工智慧（AI）領域應用。

哥倫比亞廣播公司第四台（CBS 4）報導，在許多學校嚴禁學生使用AI之際，俄亥俄州大宣布，自今年秋季學年開始，該校所有學生都能妥善運用AI工具。

俄亥俄州大執行副校長與教務長貝蘭孔達（Ravi V. Bellamkonda）表示，「本校學生將具備雙語（bilingual）能力，不僅掌握主修研究領域，並透過提升AI流暢度（AI Fluency）熟練該領域的AI應用。」

俄亥俄州大的「AI流暢度計畫」（AI Fluency Initiative）以AI教育貫串大學課程，將優先於新生課程中推廣，並逐步擴展至高年級課程，旨在讓每位俄亥俄州大的畢業生「精通AI，並具備負責任的運用AI以促進主修領域發展的能力」。

隨著AI迅速成為各產業的主流趨勢，部分教授已將AI融入課程，其中包括俄亥俄州大專精研究倫理的哲學系副教授布朗（Steven Brown）。布朗說：「最近，有一名學生繳交第一批AI輔助完成的作業後，感謝我指派如此有趣的作業。我改作業時發現許多極具創意的想法，其中我最喜歡的一個主題是討論退貨行為可能引發的道德後果。」

布朗是少數已將AI融入課程的教授之一，其他教師則發現，學生在學術領域應用AI會有些猶豫。俄亥俄州大農業研究所的應用經濟學與商業助理教授庫馬拉潘（Subbu Kumarappan）表示，學生享受AI的協助，但有些學生認為，AI輔助的內容並不屬於自己的作品。

校方規定，學生不得將AI生成的內容當作自己的作品。負責推動AI教育計畫的學校辦公室將為教師提供指導原則，教導師生如何在應用AI及其生成式工具的同時，維護學術誠信。

庫馬拉潘表示：「表現優異的學生傾向利用AI來進一步提升學習效果，而那些學習有困難的學生若未充分參與，則可能落後。因此，我在每一項作業中，針對可用或不該使用AI，制定明確的規範，同時強調團隊協作，但具備利用AI的技能依然重要。」

俄亥俄州大表示，為讓學生精通AI應用，將推出嶄新的通識教育課程，並與各大學合作，除了將AI融入課程，也會協助擴大既有的AI課程。

俄亥俄州的14所公立大學都已計畫在課程中融入AI，但俄亥俄州大是該州第一所正式將AI融入所有主修學科的大學。

俄亥俄州大發出聲明表示，每位學生都將被要求參加AI技能研討會。該校校長卡特（Ted Carter）說：「AI正在改變我們的生活、工作、教學和學習方式，在不久的將來，每個產業、每項工作，或多或少都會受到AI的影響。」

國內學校也利用AI當輔助教學工具。圖為高雄高英工商教師利用ChatGPT跨域備課。（圖／高英工商提供）

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