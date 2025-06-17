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好讀周報／比髮絲還細！最小奈米提琴 光刻技術重大突破

聯合報／ 好讀周報
光刻小提琴不能演奏，但象徵重要科技進展。(圖／BBC)
光刻小提琴不能演奏，但象徵重要科技進展。(圖／BBC)

文／陳韻涵輯

新聞故事：英國羅浮堡大學（Loughborough University）物理學家近日宣布，成功使用先進奈米光刻（nanolithography）技術，做出號稱全球最小、比髮絲還細的小提琴。這把小提琴雖然只是一張圖像，無法實際演奏，卻象徵奈米光刻技術的重要突破。

英國廣播公司報導，這把微型小提琴長約35微米（μm）、寬13微米，一微米是1公尺的100萬分之一，而人髮的直徑介於17微米到180微米之間。

羅浮堡大學物理系系主任凱莉‧莫里森（Kelly Morrison）領導該校博士生奈艾米‧里歐（Naemi Leo）與研究員柯文尼（Arthur Coveney），測試校內新安裝的奈米光刻系統的性能與潛力。

莫里森表示，「我們在過程中學到的許多知識，為正在進行及日後的研究奠定基礎。這項研究不僅讓團隊更深入了解材料性質，也開啟利用光、磁或電等方式探測材料反應的可能性。」

該校的奈米光刻設備「NanoFrazor」採用熱探針掃描光刻技術（thermal scanning probe lithography），透過一個加熱的針尖，精準地在奈米尺度上「書寫」圖案，小提琴的圖樣首先被刻畫於塗有兩層光阻劑的晶片表面，蝕刻後，光阻劑的底層溶解，留下小提琴形狀的凹槽。

隨後，研究人員在小提琴形狀的凹槽上鍍一層薄鉑，再以丙酮清洗去除殘餘材料，即為成品。整體製作流程約需3小時，但研究團隊實際花費數月時間不斷調整與測試，才達成精確且穩定的製作方式。莫里森說：「這個系統讓我們在實驗設計上，具備空前的靈活度與掌控力。」

羅浮堡大學聲明澄清，這把微型小提琴只是一張圖像，並非一件可演奏的樂器，且未獲官方認證為「全球最小」的小提琴，但其象徵意義不言而喻。校方強調，此次實驗的重點並非樂器本身，而是透過這個迷你樂器展示奈米技術的精密與潛力。這項技術未來將廣泛應用於探測奈米材料、提升電腦計算效率，以及開發新型能源裝置。

材料 小提琴 好讀周報 奈米

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