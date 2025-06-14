AI新識界！閱讀力 × AI實踐力教師培訓工作坊 點燃教師創新教學熱情

在AI浪潮席捲全球教育現場的此刻，教學現場如何重新定義閱讀與學習的價值，成為教育者迫切思索的議題。

2025年6月14日，新北市立丹鳳高級中學舉辦的「跨域新識界：閱讀力 × AI實踐力教師培訓工作坊」，為此提供一場理論與實踐兼具的盛會，邀請來自台灣與新加坡、馬來西亞的重量級講者與教學專家共襄盛舉。

啟動一場深度教育的對話

上午八點五十分，活動在丹鳳高中校長姜禮德致詞後揭開序幕。

姜校長說：「在人工智慧與數位科技席捲教育現場的當下，我們更需引導教師與學生，看見閱讀不只是紙本上的靜態活動，而是一種可以跨域、對話、實踐的能力。」線上超過150位教育工作者進行研討。

隨即登場的蔡志禮教授以〈人文鑄魂 科技助力〉為題，深刻指出人文素養與AI技術的結合不僅不矛盾，反而是培養未來公民不可或缺的力量。

他溫暖而精準的分享，引發與會教師強烈共鳴。

與會老師回應志禮博士：「AI大量閱讀，我們也要努力跟上。」這不只是呼應「科技如何輔助教學」，更強調老師與學生共同面對AI轉變時的人文關懷與思辨能力。

接續的場次由中原大學通識教育中心講座教授陳昭珍帶來〈AI時代的資訊素養教育〉，強調教育者如何透過AI工具，幫助學生從資訊海中辨真識假，建立批判性思考。

昭珍教授提到：「資訊素養，是面對未來世界的基本生存能力。」

與會老師回應說：「AI媒體閱讀雖然能統整化資訊，然而更重要的是一併培養思辨力及批判力，才能清楚真正的問題與真理。」

在 AI 攻擊閱讀與認知的時代，老師們的回應，清晰對應陳教授強調的「AI不是全能解方，而是素養起點」。

來自馬來西亞波德申中華中學的張永慶校長以〈AI時代的華文教育挑戰〉為題，從海外華校的經驗出發，誠懇分享在AI技術快速發展下，教師如何在變動中守住語文教育的本質。

他的經驗談不僅啟發現場教師，也引發跨國教育交流的反思。

與會老師感嘆說：「科技加劇城鄉差距與資源不均，如何讓華文教育公平永續？」從這些真實的回饋可見，校長談到的「AI對母語教育的衝擊與機會」直擊第一線教學現場，引發所有老師的激盪與思索。

隨後，由新加坡華文教育出版總策劃林得楠社長擔綱主講，帶來〈新加坡華文出版深耕閱讀教育〉，從出版人角度細膩剖析閱讀推廣的策略與實務。

林社長分享了他在教育現場與出版界之間來回穿梭的心路歷程，字字句句皆是對新加坡閱讀教育的深情。

與會老師感性地說：「AI時代，心靈同樣仍需要文字滋養，AI無法取代經典書籍帶來的啟發。」

這番話呼應林社長分享的「如何以出版與閱讀推進語文素養與文化力」，觀點真摯令與會者印象深刻。

最後壓軸登場的南洋理工大學國立教育學院副教授陳志鋭，他溫文儒雅也幽默風趣，分享發人深省的講題〈不如讀書：閱讀的多種可能〉。

他提出：「閱讀不只是翻頁與背誦，而是與世界的對話。」他的講座邀請教師思考，在AI時代裡，我們該如何定義「讀懂」？這是思考火花奔放的時刻。

最後與會老師提問說：「新加坡分級閱讀如何落實？孩子有機會主動挑選嗎？」、「不加讀書，閱讀的多種可能就被AI限制了。」

陳教授的分享引導大家重新看待「讀書不是一種形式而已，而是一種多元化的生活養分」。

在綜合座談中，由宋怡慧主任主持，與談嘉賓圍繞「AI時代的讀寫」展開變與不變的熱烈討論。

無論來自哪個國家、站在教學或出版的角度，大家的共識都是一致的：教育的根本，是人；閱讀的核心，是理解與連結。

丹鳳高中此次攜手多位國際與在地AI閱讀專家，為教育注入跨域視角與實踐動能，展現學校在面對未來挑戰時的前瞻與行動力。

「孩子需要的，是有思辨、有溫度的教學。閱讀不止於紙上，AI不止於科技，我們真正關心的是——孩子是否因AI的輔助變得更會思考、更懂人文。

未來丹鳳高中將持續推動國際AI閱讀論壇活動，陪伴海內外教師共同探索新時代教育的無限可能。

6月14日活動海報，線上參與教師超過150人。圖／宋怡慧老師提供 陳昭珍教授專業的演講吸引與會者參與。圖／宋怡慧老師提供 蔡志禮博士演講幽默專業。圖／宋怡慧老師提供 校長姜禮德開幕致詞。圖／宋怡慧老師提供 陳志鋭教授回答與會老師們的提問。圖／宋怡慧老師提供 林得楠社長精彩的演講。圖／宋怡慧老師提供 張永慶教授精準的主持論壇。圖／宋怡慧老師提供 宋怡慧主任主持綜合座談。圖／宋怡慧老師提供 海內外專家學者齊聚線上分享AI時代的閱讀議題。圖／宋怡慧老師提供

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