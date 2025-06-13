家長談心室：升高一關鍵轉折點！掌握課程規劃與升學方向

隨著108課綱實施與多元升學管道的發展，許多國三學生與家長在升上高中後，面對課程規劃、學習歷程及升學方向，經常感到迷惘與焦慮。

升高一不僅是學習環境的轉變，更是學生邁向自主學習與生涯探索的重要階段。如何在興趣發展與升學準備之間取得平衡，成了許多家庭最關心的課題。

為協助家長和同學及早確立高中階段的學習目標與策略，力宇教育特別邀請嘉義市興華高級中學的王品涵副校長現身說法。王副校長具備多年教學實務經驗，且曾辦理多場升高一家長座談，深知家長在這個階段最關心、最困惑的問題。她將透過深入淺出的分享，幫助家長掌握最新的升學制度，並理解孩子在學習與生涯發展上的需求。

高中是學生成長的重要轉捩點，而家長的理解與支持，是孩子穩健前行的基石。力宇教育長期關注升學議題，致力於提供專業且實用的教育資源。藉由《升高一家長談心室》這場深度對談，我們希望協助每個家庭提早部署，與孩子一同規劃高中目標、掌握學習歷程的累積方式，並找到未來的升學方向，以更清晰的目標與更穩健的步伐，迎向高中的全新學習旅程！

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