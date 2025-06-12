新聞中的公民與社會／新屋、中古屋在GDP計算方式不同 哪一種房屋買賣會被納入？

一、時事掃描

5月買賣移轉棟數北市創22年以來新低 業者曝3原因 六都今年5月的買賣移轉棟數揭曉，台北僅1732棟，月減幅度高達18.4%，為2003年以來5月單月新低。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，全台受股市震盪、關稅戰與放款緊縮等多重影響，使得購屋信心受挫，買盤轉趨觀望，特別是資產族比例較高的台北市。【2025/6/2聯合報】

二、命題趨勢

GDP僅計算在一定時期內所生產最終財貨和服務的市場價值，不包含財產轉移（中古屋買賣）、地下經濟、無償家務活動等。新屋與中古屋在GDP計算方式不同，新屋買賣計入GDP支出面的投資（I），中古屋轉售不計入GDP，不動產中介費用計入GDP。本新聞的命題焦點：六都房屋移轉棟數的地區差異、新建案交屋與GDP、中古屋轉售不計入GDP、購屋信心下滑、買盤觀望對市場的影響等。

三、牛刀小試

2025年5月，六都住宅買賣移轉棟數出爐，共計17,196棟，年減36.1%。新北市移轉棟數卻月增26.6%，主要因素是土城區的大型新建案有近千戶完成交屋。台中市北屯區、太平區交屋回穩，沙鹿區、梧棲區正值交屋高峰，使月增5.7%。台北市則創2003年以來5月新低。房仲專家指出，近期美國關稅戰、股市震盪、放款緊縮等因素削弱購屋信心，買氣趨於觀望。從GDP支出面的觀點來看，以下哪一種房屋買賣會被納入我國2025年的GDP？(多選)

(A)土城區新建案完工交屋，5月完成近千戶首次買賣移轉

(B)台北市某預售大樓於2020年售罄，2025年5月完工交屋

(C)社會新鮮人因持有的頭期款不足，選擇購買臺南的預售屋

(D)投資客為房市套利操作，向台中市民購買其所持有的中古屋

(E)甲於2025年出售其3年前購買的沙鹿區舊公寓，給他人作為住家

答案：AB

解析：(A)新建住宅完工後首次交屋，屬當期新增產出，為住宅投資項目，計入GDP支出面的投資。(B)雖為預售案，但於2025年完工交屋，因此該年為實際產出時間點，計入2025年GDP。(C)預售屋在完工並交屋時，才計入GDP。(D)中古屋短期套利，屬於財產轉移，並非新產出，不列入GDP。(E)二手屋因非2025年產出之產品，轉手交易屬財產轉移，不計入GDP，但是房仲的中介服務計入GDP。

四、歷屆試題

某國外藝文團體收取高價酬勞（甲）來臺演出，不僅帶動國內購票風潮，更吸引國外粉絲來臺追星與觀光（乙），黃牛票也因此大賣（丙），連該團體帶來給觀眾的紀念品，也發送一空（丁）。上述四項事件何者最可能直接增加當年度臺灣的GDP？(2025學測)

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

答案：B

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