閱讀數學／祖沖之父子（上）
今天我們來聊聊中國知名的數學家，祖沖之。祖氏家族在魏晉南北朝世代為官。曾祖父官拜東晉侍中，還寫了一本流傳至今的神怪小說《志怪》。家庭的支持，讓祖沖之能充分投入他對天文數理的興趣。33歲那年，祖沖之提出了「大明曆」。他認為，當時的曆法有很多問題，例如——日月位置誤差高達3度！從現代的科學角度來看，會覺得這誤差也太大了吧。
但1500年前，科學儀器、理論都還非常不完備的情況下能算出這個誤差，是非常驚人的成就。事實上，許多人應該也知道，祖沖之精算的圓周率，準確度保持了近千年的世界紀錄。他是一位不折不扣講求精準、實事求是的科學家。
回到曆法革新。歐洲在十六世紀由教會頒布制定了現今的曆法。在農業社會時代，曆法非常重要，精準知道星象運行，季節更迭，人民才知道何時該做什麼事。曆法革新成功，也讓教會更獲得人民信任，用歷史遊戲來說，大概就是農穫增加，民意支持度同時上升50的概念。曆法革新既對人民好，對當局者來說又能鞏固統治，理當皆大歡喜。但祖沖之在上書給皇上時，卻先打了預防針，他說：
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「人們更相信聽來的傳聞，而不重視自己親眼所見的事實（貴耳而賤目）。」
祖沖之深知在那個時代，數學與天文太艱澀（註①），多數人無法理解他，無法就事論事，在科學的基礎上討論。那究竟，祖沖之後續的曆法推動順利嗎？答案當然是不順利，但不順利，不代表沒意義，不代表就得因此退縮。而這個正是祖沖之父子偉大的地方。
（未完待續）
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註①：祖沖之的著作《綴術》如今已經失傳，但在唐朝是國子監的數學課本。學習《綴術》要花多久時間呢，答案是4年！你們說說這樣到底是幾學分？！
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