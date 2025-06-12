高職生就是矮人一截？從高職汽車科到北科大碩士 高偉哲用行動翻轉技職刻板印象

人生的奧妙，往往藏在那些與預期全然不同的轉折裡。我們常以為了解自己、知道哪一條路是適合的方向，有時在誤打誤撞下，走上未曾考慮的道路；走著走著，意外發現新的路更能發揮熱情和潛能。

88年次的高偉哲，三重商工汽車科畢業後，透過甄選入學、考上虎尾科大車輛工程系，並在今年取得臺北科技大學車輛工程所碩士學位，未來計畫投入電動車電池的研發工作。一路走來，他以行動翻轉「念高職就是做黑手」、「升學機會有限」的刻板印象，證明選擇技職教育，同樣能發光發熱。

國9技藝班：探索興趣，決定念高職

而這一切的起點是，國9時他參加「技藝班」課程，每週有半天至一天到合作的高職上課。因為對數學有興趣，上學期他選擇會計科，實際上課後才發現，會計和他想像的大不同，尤其是自己很不擅長打字和文書作業。

下學期改到汽車科上課。原本對車輛完全陌生的他，開始接觸拆裝零件、認識車子的構造，沒想到這門課程反而讓他產生了興趣，第一次感受到「可以試試看」的踏實感，成為他探索興趣與未來方向的重要契機。

高偉哲的國中成績不算太好，偶然間，得知有「特色招生專業群科甄選」的升學管道，便決定報考三重商工汽車科。從小父親因病過世，家中經濟重擔落在母親身上，他的想法很簡單：念高職至少可以學一技之長，如果將來不升學，也能直接投入職場。

「特色招生專業群科甄選」考筆試和術科：筆試考車輛品牌及基礎物理知識，術科考實際操作，像是拆解機油濾芯、螺絲與螺帽，這些都是他在技藝班學過的內容，做起來駕輕就熟。

高職三年：培養專業知識和技能

高偉哲在高二下學期之前，並沒有特別明確的升學規劃，大致上就是跟著學校課程進度、穩扎穩打地學習。他曾參與技藝競賽選手的選拔，雖然最後沒有入選，但他也看得很開：「就試試看，沒選上就專心念書。」這樣的心態讓他保持彈性，也不斷嘗試不同的可能性。

汽車是一個龐大而精密的系統，從引擎、底盤到電系，每個部分都有專門的知識與操作方式。專業科目包括：應用力學、引擎原理，偏重車輛機構與力學基礎；以及電工概論、電子概論與實習，著重車輛的電子系統與電控結構等。

在實作課程中，學校會按不同系統分門教學，讓學生循序漸進地學會基本的拆裝與保養操作。高偉哲說，高職的訓練強調實用，並不會進行太複雜的引擎全拆裝，多著重在基本保養與「汽車修護」丙級證照相關的技能。

「汽車科想要學得好，願意聽指令、勤於練習真的很重要。」只要願意配合老師的指導，按部就班練習操作，進步其實並不難。他也強調，做這一行不能怕髒，「操作機台難免手會油油的，工作服、褲子、鞋子可能都會沾到油漬。」這些都是學習過程的一部分。

實作過程中，更認識自己

「很多人一想到汽車科，就會聯想到修車的黑手，但其實汽車相關領域發展非常多元。」在深入學習車輛相關知識後，他逐漸看見產業中的分工與可能性，例如：車輛設計、電子控制、能源管理等，都是可以發展的方向。

上課時，老師會和他們討論改進車輛現有系統的可能性，例如那時還在研究階段的「煞車回充」功能，如今已成為電動車的標配。「老師常鼓勵我們思考有哪些東西可以研發，甚至可以申請專利。」

慢慢地，他愈來愈清楚自己的方向，比起反覆拆裝的手動維修工作，自己更喜歡與數學相關、需要思考的內容，對於汽車電控、電子系統更感興趣。

再加上，「電動車的發展日新月異，未來引擎車會越來越少，電控才是趨勢。」若將來想朝相關產業發展的話，僅以高職的學歷，可能無法從事研發工作。高偉哲後來透過「甄選入學」管道，順利錄取虎尾科技大學車輛工程系。

科大四年：確定人生想走的路

念科大四年，課程涵蓋電控、引擎、機構分析、繪圖等專業，除了學習理論知識之外，亦有約四分之一到五分之一的實作課，且可到外面實習，理論與實務並重。

被問到學習壓力問題時，高偉哲說自己的數學和物理還不錯，唯獨英文是他的弱項。「英文真的很重要，尤其是愈往上念，當你念研究所時要讀大量的原文報告，滿滿的專有名詞、有查不完的單字，真的很痛苦。」

他強烈建議學弟妹，「不管念普通高中或高職，國文和英文都一定要打好基礎。語文能力影響的不只是學習，還包括未來看文件、寫報告、處理信件，甚至簽約，應用範圍十分廣泛。」

大三時，他開始認真思考未來的職涯方向，多方請益後，「如果真的想做電動車研發工作，碩士學歷還是必要的條件。」於是選擇繼續升讀研究所，憑藉優異的在校成績與專題表現，考取心中第一志願—北科大車輛工程研究所。

研究所期間，除了精進寫程式能力、養成扎實的電控系統知識，也累積許多與業界合作的實務經驗。他的碩士論文主題是《電動巴士雙儲能電池節能演算法》，一次次的模擬與測試，讓他更堅定自己未來想走的路。

若方向確定，念高職可累積經驗

回顧自己一路以來的技職學習歷程，高偉哲說：「如果國中時期，就已經很清楚自己的興趣或性向，或者大致知道未來可能的方向，其實可以考慮選擇念高職。」

他認為，高職教育的特色在於，讓學生提早進入實作環境，累積實務經驗。以他念汽車科為例，學校內就設有汽車工廠，環境幾乎比照業界標準；高一至高二平均每週有一至兩天的實作課，學生可以實際操作並接觸真實設備。

針對社會上普遍對高職「升學路窄」的刻板印象，高偉哲則有不同的看法。他認為，關鍵在於是否了解自己的志向與目標：「如果知道自己想做什麼，高職就是一條很實在的路。反之，若還沒有方向，那就可以選擇普通高中，繼續探索。」

他也鼓勵國三學生可以善用「技藝班」資源，作為提早探索興趣的起點。「如果你覺得自己在課業上進步有限，可以嘗試用不同的方式學習，看看自己是否適合技術型的教育路線。」

「其實選擇技職並不代表機會少，重點是要選對方向、找到熱情。」他認為，相較於普通高中需面對大量學科課程，高職則更聚焦於特定領域的專業訓練，有助於學生提早建立知識架構與實務能力。

對於準備走技職這條路的學弟妹，他也提供建議，「如果你喜歡動手做、有好奇心，又對某個技術領域有興趣，那你很適合走技職教育。」他也提醒，最好先去了解統測的專業科目內容，「至少先了解自己未來要學的是什麼，確定自己是不是真的對那個領域有興趣。」

從一開始覺得「好像可以試試看」，到如今明確立下做車輛電控研發的目標，高偉哲的學習歷程，正是一段從探索到堅定的旅程。他用自己的經驗證明了：人生的路，不一定照著大家的劇本走，在人跡較少之處也能發現發光發熱的自己。

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文章授權轉載自《未來Family》

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