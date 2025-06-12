作家丘美珍：一起共度的時光 會在孩子心中累積成「被愛的記憶」

「在事業高峰時，辭職回家帶三個小孩。」

「當了12年家庭主婦後，重新開始找工作。」

這兩件事，哪一件比較勇敢？哪一件又比較難？

這是丘美珍的經歷。從小就是學霸的她，12歲便立志當記者，後來也如願進入媒體圈，一路做到總編輯，卻在有了孩子後，陷入工作家庭兩頭燒的窘境，只得回家當主婦。

當了12年的全職媽媽後，三個孩子都大了，有了自己的世界，丘美珍一方面落寞、一方面也焦慮於現實經濟，決定重新開始找工作，目前在品學堂擔任文化長。

「辭職回家，是『沒想太多』的勇敢，二度就業，則是『要突破自己心房』的難。」丘美珍坦言，前者聽來浪漫，但實際上會有不少人暗自認定「你是loser」；後者呢，似乎很勵志，也是當今社會主流，卻十分不容易…

不過，人生實難，盡力就好，總要相信自己會蛻變成更好的人。丘美珍近日出版《工作媽媽學會的事》一書，談這些年的心路歷程，也分享自身的教養心得。

小時候家裡開柑仔店，母親隨時都在

丘美珍對於母親角色的想像，源於童年經驗。

「我小時候，家裡是開『柑仔店』的，我媽媽幾乎整天都在家，只有買菜或補貨時才會出門，她總是一邊顧店、一邊處理家務，我每天回家都看得到她，從來不用帶鑰匙。」

相較起媽媽以「全職母親」的角色愛著家人，丘美珍的阿嬤則用「工作母親」的型態為家庭付出。她回想，阿嬤總是一直有工作，在幼兒園任職期間，常帶她到園內，她至今仍記得阿嬤跟其他老師相處的情況；為了買房子，阿嬤最多曾身兼三職，非常拚命。

「媽媽與阿嬤，讓我見證了兩種愛的形態，也讓我發現，原來『當媽媽可以是這樣子的啊』，後來，我好像不知不覺就走了跟她們一樣的路。」

婚後求子多年，35歲後才四年內生三寶

笑稱自己是「媽寶」，丘美珍一直都很仰賴母親的愛，人生藍圖自然也有「當媽媽」這件事，不過，結婚後，卻一直沒有懷孕。

談到到處看診、求子的那幾年，她仍有點難過，「當時我第一次發現，這世界上，原來有努力也做不到的事，每次走在路上，看到孕婦，我總會想哭，覺得為什麼我不能當媽媽呢？」

神奇的是，放棄治療後沒多久，丘美珍就發現自己自然懷孕了，已經35歲的她，竟在四年內連生了三胎；到底為什麼突然有孕，她也說不準，或許就是體質轉變了吧。

剛當媽媽時，雖然手忙腳亂，但丘美珍從未想過辭職，反倒是努力想要兼顧工作與育兒，畢竟，她從小就在雜貨店幫忙、當小店員，挺喜歡工作的，而且她12歲就想當記者，長大後也真的做著自己的夢幻職業，豈能放棄？

三個孩子接連有狀況，只得放棄夢幻工作

堅持了幾年後，她終究撐不下去了。

「大女兒上小學後，我常常在下午接到安親班來電，說小孩肚子痛，我請假衝去接人、帶去看醫生後，卻又沒什麼事。」連續好長一段時間，都是如此，丘美珍坦言，這已經影響到她的工作了，她也察覺到，大女兒似乎是不適應安親班。

二女兒呢，則是常發燒、面露憂思，但帶去看診，也找不到確切原因，只得到醫師提醒「要多陪伴」；小兒子亦讓人費心，有被阿公阿嬤寵成小霸王的趨勢…

「明明我每天只能睡四小時、用盡全力了，卻還是搞不定，我的時間、體力真的無法兼顧一切。」掙扎了一年後，在三個孩子7歲、5歲、3歲時，丘美珍下定決心「裸辭」，放下《經理人雜誌》總編輯一職。

「親子蜜月期」過後，教養挑戰才到來

回家當全職媽媽，一開始的確頗愉快，丘美珍不再疲於奔命，孩子們也覺得很新鮮，隨時都能看到媽媽，「每天我去接孩子放學，聽到他們迫不急待、嘰哩呱啦的分享，都覺得很幸福。」

還有一次，放學時，女兒神情黯淡的說，自己在學校被同學罵髒話，說著說著就哭了，丘美珍趕緊安慰女兒，在那當下，她突然覺得，能「及時陪伴」是親子間很大的福氣。

但人生不是偶像劇，這樣彷彿帶有玫瑰色光暈的「蜜月期」，大約三個月就過去了，「大家漸漸習慣了媽媽的存在後，界線感也變淡了，雙方開始以『本來面目』相見，我可能會凶，他們也可能會調皮、會耍賴，考驗開始出現…」

教養大原則：掌握「五比一」的黃金比例

關於教養，丘美珍認為，每個孩子都不一樣，適合的方法當然也不同，她後來摸索出的大原則，就是掌握「五比一」的黃金比例。

她分享，EQ大師高曼曾說：「一個優秀的團隊，正面情緒與負面情緒的比例大約是五比一。」家人其實也是團隊，按此道理，累積五次正面情緒的親子互動、可以承受一次親子衝突，而她實驗後，也真是如此。

平常接送孩子上下學、專心聽孩子說話、一起共讀一本書…其實都是正面互動，點滴累積，孩子有安全感、有幸福感，碰到「必要時刻」、得管教孩子時，就不必擔心傷及親子關係。

丘美珍強調，不必想得太難，小小的正面互動就有效果，即便大人忙於工作，也能把握生活中的各種情境來努力。

兒女都考上建北，關鍵在學會「當責」

至於課業，丘美珍採取的態度是讓孩子學會「為自己負責」。從小一開始，她就只簽聯絡簿，如果孩子功課上碰到任何問題，可以來問她；若孩子沒提出，她也不主動過問，希望讓孩子真正體認到「讀書是我自己的事」。

當然，她也並非放牛吃草，而是把心力放在閱讀習慣的養成，從幼兒時期的親子共讀，到學齡階段的多元選書、環境營造、日日身教…丘美珍強調，閱讀是最強大的隱形教養，而且閱讀力就是學習力，即便進入AI時代也很重要，因為腦中的詞彙量便決定了對AI的掌控能力。

她也努力陪伴孩子「學習如何學習」，「讓他們知道，讀書是有技巧的，要找到適合自己的方法，例如我小兒子在多方嘗試後，發現自己是『聽覺型』的，讀書時若唸出聲音來，印象會特別深，所以他每次讀書都進到房間內，自言自語。」後來，兩個女兒都考上北一女，成為她的學妹，小兒子也進了建中。

考量經濟因素，空巢期後努力重返職場

雖然很認真當媽媽，但要重返職場的念頭，一直在丘美珍心中，「原本我自己設定回家兩年就好，沒想到後來變成四年，最後一直到小兒子也讀高中了，才下定決心要找工作。」

為什麼這麼在乎工作呢？最現實的，是經濟考量，丘美珍還記得，她當家庭主婦後，某次想辦信用卡，卻因沒有固定薪資而被銀行拒絕，讓過往一直自主獨立的她非常震驚；另外，孩子漸漸長大了，有自己的世界，不再需要她守在家裡了，也讓她頗為落寞。

為了回職場，丘美珍做了很多努力，例如持續寫專欄、寫書。不僅維持既有的專業能力，她也拓展新領域，例如學著使用社群，曾在臉書上經營過「Freelancer聚一下」、「幸福財女讀書會」等社群，聚集上萬名同好。

但真正要找工作，並不容易，丘美珍坦言，她曾投履歷卻石沉大海，也曾碰過與公司文化不合，很幸運的，最終落腳品學堂，擔任文化長一職。

親子相伴的時光，是人生最幸福的資產

如今回頭看，在事業最高峰時辭職回家，「說完全沒有遺憾，是騙人的，會後悔嗎？倒也不會，這些年扎實的陪伴，讓三個孩子都好好的長大了，而且那些點滴相處的時光，非常幸福珍貴。」

為何不是爸爸回家呢？丘美珍坦言，或許因為自己是五年級生，覺得「媽媽回家」很理所當然，並沒想太多，而且，她自認是喜歡探索的人，當時確實挺想要解鎖「當全職媽媽」這件事，也從中得到許多情感滋養和生命體悟。

人生的得與失，太難論斷了，但丘美珍確定，那些一起共度的時光，會在孩子心中累積成「被愛的記憶」，也是她此生最美好的擁有。

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文章授權轉載自《未來Family》

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