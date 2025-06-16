科學人／從觀察化學反應到看透市場變化 奕力董事長梁公偉：先了解自己是哪類人

ITH-KY董事長梁公偉更廣為人知的身分，應該是晨星半導體（MStar）的創辦人，以及奕力科技的董事長。在我們的訪談過程中他總是謙虛表示，自己的成功並非刻意規劃，反而以「好運」來歸結：因校園的地理優勢進入半導體產業、因一個長假而搭上台灣半導體產業起飛的關鍵點。

他的選擇往往出於好奇，但每一步都走得踏實。這一次採訪，我們從梁公偉的學術歷程與職涯轉折談起，試著理解這位受科學訓練出身的企業家，如何在科技與管理之間找到屬於自己的平衡點。





林大涵（以下稱林）：在進入半導體產業前，你一路從台灣大學化學系讀到美國史丹佛大學化工所，這個學術背景對後來的職涯發展有什麼影響？

梁公偉（以下稱梁）：當年電機系是很多人的第一志願，但是我覺得電機系學習的東西太抽象，像是電子學、電磁這些對我來說難以想像。相較下化學就比較具體，我們可以觀察到不同的化學品所產生的化學反應，這讓我更感興趣。

後來我到美國史丹佛大學念化工所，史丹佛的校區不像傳統的大學城，反而是四散在城市的周邊，因此接觸外界的機會非常多，剛好學校又鄰近矽谷，所以當時研究所很多同學畢業後，就進入半導體公司，我也因緣際會接觸了這個產業。

其實半導體的製程和化工所學很相近，每道程序就像一個反應器，必須精準控制化學反應的條件。很多人也許認為電機背景才適合去半導體產業，但我覺得化工背景在製程開發這一塊更有優勢，因為半導體工廠的本質就是一座巨大且複雜的化工廠。

林：你原本在美國有穩定的工作，卻選擇回台發展，並且逐漸從工程師轉向業務，這些轉折是怎麼發生的？

梁：其實也是陰錯陽差。當時我在美國工作了七年，公司給了我兩個月的長假，我就利用這段時間回台灣。台灣那時半導體產業剛起步，還有很多未知數，我覺得很有趣，就經常往新竹跑。

之後華邦電子來挖角，我便留下來試試看。一開始，我在華邦負責製程開發，要從上千個步驟中整合出穩定的流程。但之後我想轉換跑道，角色就完全不同了。我不再只利用機台，而是負責銷售工廠過多的產能，也就是代工的生意，這得經常出國與客戶接洽。也因為這段經驗，讓我從工程師成為理解市場需求的人。

林：你之後的職涯變化很精采，先是創辦晨星半導體，當時是聯發科的主要競爭對手，後來接受對方併購。之後你又主導本以設計觸控IC晶片的奕力轉型，去年並以ITH-KY重新上市，以車用晶片為主。身為企業家，你如何因應市場變化快速決策？

梁：我不認為所有的市場策略決策都必須快速。很多時候，要花時間觀察團隊的內部、競爭者的策略，以及整個市場的結構變化，才能做出長遠的有利判斷。

管理上有個經典案例，就是英特爾（Intel）在1980年代的轉型。他們原本是全球記憶體大廠，但當時日本廠商來勢洶洶，壓縮了市場的利潤與空間。雖然Intel的高層一開始希望能守住記憶體的本業，但內部很多工程師已經把熱情轉移到微處理器的創新上，這一點就是明確的轉型訊號。之後他們高層果斷做出決策，成功讓Intel轉向中央處理器（CPU）的市場。這個例子說明管理者會依公司資源的自然移動，而產生新的市場策略。

科技公司常有兩種狀況：一種是能不斷開發新科技，像輝達（Nvidia）那樣一直往前走，這是天下一大樂事；另一種狀況是，在市場上和對手以價格廝殺。當公司大部份的資源都漸漸集中到後者，產品本身就比較難有前瞻性的變化，這不管從公司的角度，或者對產業的貢獻度，我覺得都不太對。所以這時候如果剛好有機會合併，那就可以大家一起快速進展，更能達到雙贏。

或許有些人不想讓自己的公司因為併購而消聲匿跡，但對我來說無所謂，因為這個花花世界可以看的還有那麼多。

林：你認為理工背景所培養的邏輯思維，在管理團隊或推動創新上有什麼優勢？

梁：我想最明顯的是，能精準且有邏輯地提出問題，這點在管理和決策上尤其重要。例如，當業務同事在報告時，我常會追問他們：「這個問題是第一次發生嗎？以前發生過嗎？為什麼只有我們遇到？」這種提問方式其實和科學實驗很相似，透過排除與驗證，可以迅速聚焦到問題的核心、找到解決方案。這種抽絲剝繭的能力正是理工訓練提供的優勢。

林：你創業的過程也很精彩，如果現在有理工背景的年輕人想創業，你有什麼建議？

梁：很多人問我，明明是化學系畢業，怎麼會跑去成立一家IC設計公司？事實上，當初我們團隊一共四位創辦人，除了我之外，另外三位是曾任職美國德州儀器的IC設計高手，他們當時認為台灣有發展半導體的潛力，所以決定來亞洲發展，我們是在世大合作時認識，後來我去台積電一年，就決定一起創業，成立了晨星半導體。

我們這幾位合夥人來自不同背景，只有我是在台灣在地人，某種程度上也扮演了「窗口」的角色。後來擔任董事長，不是因為我技術最強，而是我比較懂長對外溝通與銷售，正好補足了團隊的技術導向。

回頭來看，我覺得創業成功，「時機」非常關鍵。當年創立晨星，就是踩到了時機點。現在要用同樣的條件、團隊、甚至產品，再來創一次晨星，我認為是不行。很多人以為成功可以複製，但在高科技產業很難複製，因為產業的節奏變化太快。

另外我會建議年輕創業者，不要只看產品或技術，也要先認清自己是哪一型的人。我認為，很少有人能「內外兼修」──既能對內把流程、營運顧好，又能對外談業務、找資源。所以在最初，你要先了解自己是屬於哪一類人，然後思考是否能盡快找到互補的夥伴，並且在一開始就組好隊。不要求公司開張了才想找「管家」。我覺得這是一個關鍵。我現在接觸很多新創公司，門面都開張後，才發現找不到管家，或者一直在換，他自己也不知道怎麼管理經營，這是我認為是比較嚴重的問題。

梁公偉的企業家之路 21歲（1977年）台灣大學化學系畢業。

26歲（1982年）美國史丹佛大學化工所碩士畢業，任職矽谷 IMP 公司。

32歲（1988年）返台加入華邦電子。

41歲（1997年）華邦派任為子公司世大積體電路副總經理。

44歲（2000年）隨世大被台灣積體電路公司併購，轉任台積電行銷部協理。

46歲（2002年）與世大同事楊偉毅、容天行、史德立（Sterling Smith）共同創立晨星半導體（MStar）並出任董事長，公司主攻顯示器控制晶片。

54歲（2010年）晨星半導體於台灣證券交易所掛牌上市。

56歲（2012年）隨晨星被聯發科併購，之後轉任聯發科董事。

59歲（2015年）聯發科併購面板驅動 IC 大廠奕力科技，接任奕力董事長，重整研發流程並整合觸控與驅動 IC 技術。

68歲（2024年）奕力以 ITH-KY 之名股票重新上市，擔任董事長。（2025年公司證券簡稱改為奕力-KY）

（本文出自2025.06.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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