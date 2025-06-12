聽新聞
0:00 / 0:00

新聞中的公民與社會／北市5月買賣移轉棟數 月減幅18.4%

聯合報／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫

一、時事掃描：

5月買賣移轉棟數北市創22年以來新低業者曝3原因

六都今年5月的買賣移轉棟數揭曉，台北僅1732棟，月減幅度高達18.4%，為2003年以來5月單月新低。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，全台受股市震盪、關稅戰與放款緊縮等多重影響，使得購屋信心受挫，買盤轉趨觀望，特別是資產族比例較高的台北市。【2025/6/2聯合報】

二、命題趨勢：

GDP僅計算在一定時期內所生產最終財貨和服務的市場價值，不包含財產轉移（中古屋買賣）、地下經濟、無償家務活動等。新屋與中古屋在GDP計算方式不同，新屋買賣計入GDP支出面的投資，中古屋轉售不計入GDP，不動產中介費用計入GDP。本新聞的命題焦點：六都房屋移轉棟數的地區差異、新建案交屋與GDP、中古屋轉售不計入GDP、購屋信心下滑、買盤觀望對市場的影響等。

三、牛刀小試：

2025年5月，六都住宅買賣移轉棟數出爐，共計17,196棟，年減36.1%。新北市移轉棟數卻月增26.6%，主要因素是土城區的大型新建案有近千戶完成交屋。台中市北屯區、太平區交屋回穩，沙鹿區、梧棲區正值交屋高峰，使月增5.7%。台北市則創2003年以來5月新低。房仲專家指出，近期美國關稅戰、股市震盪、放款緊縮等因素削弱購屋信心，買氣趨於觀望。從GDP支出面的觀點來看，以下哪一種房屋買賣會被納入我國2025年的GDP？(多選)

(A)土城區新建案完工交屋，5月完成近千戶首次買賣移轉

(B)台北市某預售大樓於2020年售罄，2025年5月完工交屋

(C)社會新鮮人因持有的頭期款不足，選擇購買台南的預售屋

(D)投資客為房市套利操作，向台中市民購買其所持有的中古屋

(E)甲於2025年出售其3年前購買的沙鹿區舊公寓，給他人作為住家

答案：AB

解析：(A)新建住宅完工後首次交屋，屬當期新增產出，為住宅投資項目，計入GDP支出面的投資。(B)雖為預售案，但於2025年完工交屋，因此該年為實際產出時間點，計入2025年GDP。(C)預售屋在完工並交屋時，才計入GDP。(D)中古屋短期套利，屬於財產轉移，並非新產出，不列入GDP。(E)二手屋因非2025年產出之產品，轉手交易屬財產轉移，不計入GDP，但是房仲的中介服務計入GDP。

四、歷屆試題：

某國外藝文團體收取高價酬勞（甲）來台演出，不僅帶動國內購票風潮，更吸引國外粉絲來台追星與觀光（乙），黃牛票也因此大賣（丙），連該團體帶來給觀眾的紀念品，也發送一空（丁）。上述四項事件何者最可能直接增加當年度台灣的GDP？(2025學測)

(A)甲(B)乙(C)丙(D)丁

答案：B

預售屋 關稅 土城 GDP

延伸閱讀

北市南機場食物銀行疑震出超大裂縫 結構未受損虛驚一場

桃園營造公司10建案停擺 3件在北市未逾施工期限

花東規模6.4強震北市也遭殃 南機場食物銀行梁柱震出裂縫

打牛奶針害女陷昏迷 北市衛局罰醫師25萬再送醫懲會

相關新聞

科學人／意外發現的抗精神病藥物

長久以來，由於對精神疾病不夠了解，精神病患一直蒙受不人道的治療方式。古時用鞭打、灌水等驅魔手段自不待言。即使到了20世紀醫學大幅進步，各種療法卻仍宛如酷刑，例如發燒療法、電擊治療、用胰島素誘發休克的昏

新聞中的公民與社會／北市5月買賣移轉棟數 月減幅18.4%

一、時事掃描：

開箱你的英文素養力／從Kivalina到台灣：氣候變遷離我們有多近？

當我們在台灣迎接又一個越來越熱的夏天，感受到午後雷陣雨越來越猛烈、颱風季來得越來越早時，你是否想過，在地球的另一端，有人正因為氣候變遷而面臨家園消失的危機？…

家長談心室：從小學到國中怎麼接軌？一次解答升學與適應焦慮

六月畢業季來臨，孩子即將從國小邁入國中，這不僅是學涯的一大步，更是身心發展的重要轉折點。許多家長既期待又擔憂：我的孩子準備好了嗎？…

寫作教室／會考作文解析：「以詞為橋」連結圖像與作文 解題策略曝光

大考寫作測驗的目標，在於考驗同學們表達經驗見聞和情感思想的綜合語文能力。

圖表看時事／世紀分手！圖解川普馬斯克感情決裂過程、特斯拉股價暴跌原因

美國總統川普與政府效率部（DOGE）前主管馬斯克決裂，堪稱今年最混亂的分手，而川、馬翻臉的真正原因在「又大又美的法案」前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。