科學人／意外發現的抗精神病藥物

長久以來，由於對精神疾病不夠了解，精神病患一直蒙受不人道的治療方式。古時用鞭打、灌水等驅魔手段自不待言。即使到了20世紀醫學大幅進步，各種療法卻仍宛如酷刑，例如發燒療法、電擊治療、用胰島素誘發休克的昏迷療法，以及前額葉腦白質切斷術。後者更是造成永久傷害，病患手術後變得死氣沉沉、反應遲鈍，甚至有人自殺身亡；發明人莫尼茲卻因此獲得1949年的諾貝爾生醫獎，成為諾貝爾獎的一大污點。

經過如此漫長的時間，精神疾病的治療效果仍然不明顯，患者還得付出極大代價，著實令人沮喪。沒想到，在諸多巧合下，竟然橫空出現了前所未有的抗精神病藥物。

1876年，德國化學家合成一種用來染布的藍色染料，稱為亞甲藍。十年之後，德國醫生埃利希發現亞甲藍也能把細胞染色，便想到或許可以用來殺死病菌，最後他果然在1909年從亞甲藍的衍生物，發現可以治療梅毒的藥物，讓梅毒從此不再是絕症。

二次大戰後，法國羅納－普朗克藥廠也試圖從亞甲藍，研發出可以替代奎寧用於治療瘧疾的藥物，始終無法成功。不過意外發現合成出的普敏太定，比之前的藥物具有更強的抗組織胺活性與鎮靜作用，便把它包裝成抗組織胺藥品，於1948年上市販售。

法國外科醫師拉博里特隨即把普敏太定混合類鴉片止痛藥，用於接受手術的病患，發現可讓他們變得更加冷靜與放鬆，有效減緩休克。拉博里特還觀察到病患的體溫會降低，他認為這是藉由穩定中樞神經系統，造成「人工冬眠」現象。羅納－普朗克藥廠得知後，進一步研發作用於中樞神經系統的藥物，最後於1950年底成功合成鎮靜效果更佳的氯丙嗪。

隔年拉博里特取得氯丙嗪，除了在手術中當做麻醉輔助劑，他發現對於受傷的士兵也有穩定情緒的作用。他不禁猜想這或許對精神病患也有幫助，於是和精神科醫師合作，於1952年初用氯丙嗪連同類鴉片止痛藥治療一名躁症患者，三星期後即可出院。

巴黎一家精神病院的醫師德尼克聽聞此一消息，隨即向院長德萊提議進行臨床實驗。他們對院內38名精神病患只施打氯丙嗪，不用其他藥物，結果成效良好，除了讓躁症患者平靜下來，還明顯減輕思覺失調症患者的妄想和幻覺。

德萊和德尼克發表實驗結果後，立刻在醫學界造成轟動。1953年羅納－普朗克藥廠用氯丙嗪製成抗精神病藥物，並授權給其他藥廠。很快地，世界各地紛紛改用氯丙嗪取代電擊等不人道的傳統療法，到1964年，全世界有5000萬人服用過此藥物。有人把氯丙嗪的重要性類比為抗生素中的青黴素。

氯丙嗪的作用機制直到1970年代才逐漸明朗，原來能阻斷腦中的多巴胺受體。科學家繼續研發其他副作用較低的多巴胺阻斷劑，同時也發現這無法一體適用於各種精神疾病。本期62頁〈思覺失調不只是多巴胺問題〉介紹了治療思覺失調症的不同途徑。

（本文出自2025.06.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

商品推薦