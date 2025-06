開箱你的英文素養力／從Kivalina到台灣：氣候變遷離我們有多近？

當我們在台灣迎接又一個越來越熱的夏天,感受到午後雷陣雨越來越猛烈、颱風季來得越來越早時,你是否想過,在地球的另一端,有人正因為氣候變遷而面臨家園消失的危機?根據「109年會考第31至34題」題組文章,在美國阿拉斯加北部,有一個名叫 Kivalina 的小島村莊,居住著大約400位因紐特人。這個地方小到幾乎看不見在地圖上,正面臨著比我們更直接的威脅,他們的家可能會被海水完全淹沒。這並不是科幻電影的情節,而是氣候變遷正在真實上演的悲劇。

台灣作為一個海島,也正在經歷極端氣候帶來的影響,我們與Kivalina村民一樣,都無法置身事外。這篇文章將帶你認識這群北極圈居民的故事,他們如何在變化的氣候中掙扎求生,又是誰該為這一切負責?透過閱讀,我們不僅能了解世界的另一端,也重新思考我們與地球的關係。

在近幾年的英文素養題組中,常見跨領域題目。本題就是測驗同學是否能透過英語閱讀理解氣候變遷的影響與不同地區居民的處境,進而思考身在台灣的我們要 如何面對未來可能到來的挑戰與風險。在閱讀文章時,遇到生字時,透過上下文推敲字義。現在,請動動腦,試著自己先完成題目!動筆前別忘了看看 Yvonne 老師的重要提示喔!

※ Yvonne老師解題技巧

先看題目再看文章,才能快速地找出關鍵字並作答

第1題 關鍵字:Kivalina / pray

第2題 關鍵字:uninhabitable / covered by the sea

第3題 關鍵字:no idea where to get the money / paying the price / ReLocate

第4題 關鍵字:Arctic ice / melting / keep them safe

※ 考題練習

答案都寫上了,快點開影片學習解題技巧!

一起跟著 Yvonne 老師探究教師節的歷史變革吧!

★ 國中必學單字

1. island (n.) 島嶼

2. village (n.) 村莊

3. people (n.) 人們

4. life (n.) 生活

5. leave (v.) 離開

6. thick (adj.) 厚的

7. help (v./n.) 幫助

8. only (adv.) 只有

9. cost (v.) 花費(金錢)

★ 實用字彙片語

1. become uninhabitable:變得無法居住

2. be covered by (the sea):被(海水)覆蓋

3. over the past (years):在過去的……年間

4. pay the price:承受代價

5. work together with:與……合作

6. be sure if...:確定是否……

7. all...can do is...:唯一能做的是……

8. have no idea where...:不知道去哪/如何……

9. hard work:努力;辛勞

【解答】

1. (C) 2. (D) 3. (B) 4. (C)

