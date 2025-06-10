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家長談心室：從小學到國中怎麼接軌？一次解答升學與適應焦慮

聯合新聞網／ 力宇教育

六月畢業季來臨，孩子即將從國小邁入國中，這不僅是學涯的一大步，更是身心發展的重要轉折點。許多家長既期待又擔憂：我的孩子準備好了嗎？該如何協助孩子順利銜接國中呢？

為協助家長陪伴孩子迎向嶄新的國中生活，力宇教育邀請到嘉義市興華高級中學王品涵副校長現身說法，除了具備多年教學實務經驗以外，也辦理過多場升國一家長座談，用最貼近家長的角度來分享國中課程結構、自主學習能力培養，和家長最關心的升學與適應問題，幫助掌握孩子的成長需求。

本次內容聚焦三大面向，逐一回應家長最常見的疑問：

入學適應：國中是否需要遷戶籍？選校該注意什麼？如何調適更長的課程時間與段考制度？

課業挑戰：國中科目增加、教學節奏加快，如何建立有效的學習方法？

自主管理：家長可以如何引導孩子培養自主學習的習慣？

力宇教育長期關注升學議題，致力於提供專業實用的資源，透過《升國一家長談心室》，希望家長能更理解孩子在國中階段的轉變，安心陪伴、有效支持，為孩子的下一段旅程奠定基礎。

想了解更多，請見影片喔！

延伸資訊：

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

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