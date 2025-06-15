寫作教室／無聲中感受！透過光影、色調、景物　讓讀者讀懂你想傳達的情緒

生活中，當我們說要「讀空氣」，意思是察言觀色，感知現場的氛圍與他人的情緒。不需他人明說，只要靠觀察便能知道什麼話該講、什麼行動該避免。能讀懂空氣的人，總是能在人群中游刃有餘，讓自己和別人都感覺舒服。

●經營空氣感 讓文章傳遞感覺

寫作也是一樣。好的文字，不是急著以形容詞告訴讀者你有多開心、多悲傷，而是經營一種空氣感—讓讀者自己讀懂你想傳達的情緒與氛圍。這種空氣感，靠的不是形容詞的堆砌，而是光影、色調、景物，甚至是景物狀態變化的描述。

比起直接告訴讀者「天氣陰沉」、「心情沉重」，不如讓讀者看見一幅畫：光是怎麼暗下來的，影子怎麼拉長，景物是如何在沉默中透露出情緒。這樣的寫法，讓文章不只是資訊的傳遞，而是感覺的傳遞。

比如古典作品中，馬致遠的《天淨沙．秋思》：「枯藤老樹昏鴉／小橋流水人家／古道西風瘦馬／夕陽西下，斷腸人在天涯。」整首作品前半段皆未出現一個「悲傷」或「孤獨」的字眼，只有枯藤、老樹、昏鴉，這些景物。文字中的光影，是昏鴉飛過昏暗的天色，夕陽將落，光線微弱；文字中的色調，全篇籠罩著灰黃、暗淡的色彩。至於景物狀態，枯藤是乾枯的，老樹是衰敗的，瘦馬在西風吹拂中瑟瑟前行。

這些畫面營造出一種淡淡的滄桑與孤寂，直到最後一句「斷腸人在天涯」，情緒才水到渠成的點明。但即使沒有最後一句，我們也已感覺到那寂寞與哀愁了。這便是空氣感，是場景氛圍自然滲透出來的情感力量。

●光影與色調 讓文字更有溫度

如果想在作文中寫一種輕鬆愉快的氛圍，光是寫「心情很好」未免單調。試試這樣描述：「春天的陽光從葉縫間灑下，地上是斑駁的光影。微風輕輕拂過，樹梢發出細碎的沙沙聲。遠遠的，有幾聲笑鬧傳來，像風箏般飄在空中。」沒有直接說「心情好」，但這樣的明亮光線與色調，這樣的景物與聲音，便讓讀者自然感受到輕鬆與快樂了。這種情感，是用眼睛看，用皮膚感受的。

再試一種孤單冷清的感覺：「夜色降臨，霧氣沿著街角慢慢蔓延。昏黃的路燈下，樹影被拉長成細瘦的線。遠處偶爾傳來汽車經過的聲音，轉瞬又被濃霧吞沒。」這樣的寫法，不需任何形容詞，自然帶出冷清、孤寂的氣氛。

下次寫情緒，試試不要直接寫出情緒形容詞，而是運用三到五個景物，搭配明確的光影、色調與景物的狀態，試著寫出屬於你的空氣，讓讀者在無聲無息中感受到情緒，讀懂你的空氣。當讀者一抬眼，彷彿置身其中，那便是你文字的勝利。

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