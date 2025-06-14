好讀周報／日本米荒延燒…政策、供應鏈影響大 價格飆漲民眾仍搶購

文／陳韻涵輯

稻米對日本文化、傳統和政治至關重要，過去幾十年來，稻米消費量稍微下降，但米飯仍是日本的主食。不過，去年夏季以來，稻米產量供不應求導致價格飆升。

「美聯社」分析，日本去年夏季出現關於「特大地震」的警告，引發民眾恐慌性搶購和囤貨。此外，由於日圓匯率低迷，外國觀光人潮暴增，以及日本年輕世代外食的比率提升，導致稻米需求急劇攀升。自那時起，白米開始從超市貨架上消失，米價狂飆至正常水準的兩倍。今年5月底，頂級「越光米」每5公斤的售價接近5000日圓。

農林水產省（農業部）的數據顯示，日本農業合作社和其他商業批發商的稻米庫存，比去年同期減少40萬噸，截至6月，稻米庫存量降至歷史新低的153萬噸。在價格方面，農林水產3日數據顯示，一般超市銷售的5公斤稻米平均價格為4260日圓。

日本「讀賣新聞」報導，因應嚴重「米荒」，日本政府6月初釋出30萬噸「備蓄米」，其中申購最多備蓄米的是永旺（AEON）集團，該集團旗下「永旺超市」以接近半價的5公斤2138日圓販售，吸引大批人潮漏夜排隊搶購。

●惹風波／不知民間疾苦 前農相失言辭職

前農林水產大臣江藤拓（Taku Eto）5月18日在政治募款活動上透露，他「從來不需要買米，因為支持者會主動送很多稻米給他」。在日本米價飆升而引發民怨之際，江藤拓這番話顯得與社會現實脫節且不解民情，招致在野黨與百姓撻伐，他5月21日黯然辭職，以降低失言醜聞對執政黨6、7月選情的衝擊。

日本將於7月改選參議院，被視為參院前哨戰的東京都議員選舉則在6月22日投票。日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）指派前環境大臣小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）來接替江藤拓的職務，小泉就任後，隨即取消儲備米競標制度，改採協商合約制，開放業者申購儲備米，以穩定並降低米價。 前農林水產大臣江藤拓(中)失言丟官。（圖／法新社）

●看問題／長期補貼水稻轉作 面對米荒措手不及

石破茂承諾，將米價格控制在每5公斤平均3000日圓左右，但現實情況並不如政府所願。石破茂日前在議會接受質詢時，被問到政府將如何解決米荒與米價高漲的問題，他回答「要先釐清有多少米，以及米在哪裡」。

除了前述的恐慌性搶購囤貨、旅遊業爆炸性成長和外食比率增加，俄羅斯與烏克蘭戰爭和天候因素也影響稻米產量與銷量。俄烏戰爭推高小麥價格，使麵包和麵條價格上漲，這讓不少人開始改吃白米。另外，由於天氣炎熱和蟲害，2023年的稻米收成量相對較少。

石破茂坦言，政府對稻米政策的「結構性問題」導致稻米危機。日本政府長期補貼農民減少稻作面積，改種其他作物的政策，藉此維持米價，卻也浮現問題。

石破茂與小泉表示，政府將檢討稻米減產措施，以期實現政策轉型。石破茂強調，政府將探討農民補償方式並確保糧食安全保障。小泉則表示，今年內將制定水稻基本方針，計畫自2027年度起大幅改變水田政策，確保稻農面對價格波動也能穩定經營。

日本政府前幾個月遲未釋出備蓄米的一大問題是碾米設施的產能不足，無法將儲備的糙米加工成日本民眾喜愛的白米，另有人指控批發商囤貨以哄抬價格。

佳能全球戰略研究所（Canon Institute for Global Studies）研究主任山下一仁（Kazuhito Yamashita）表示，日本政府當初幾乎沒有進行調查，且因為擔心價格崩盤而拒絕釋放儲備米。身兼經濟產業研究所首席研究員的山下批評政府的稻米減產政策，稱日本原本可以透過允許種植更多稻米來避免米荒，但「減產與糧食安全相悖，這是一項毀滅性的政策，卻是有利於農協的政策，因為此政策讓小農得以維持生計」。

消費者在日本宮城縣仙台市一間超市排隊(見圖)，等候購買政府釋出的備存米。（圖／路透）

●看結構／供應鏈錯綜複雜 銷量價格難追蹤

日本的稻米供應鏈錯綜複雜，大多數農民透過「日本農業協同組合」（Japan Agricultural Cooperatives，簡稱JA或農協）經營的傳統管道銷售稻米，而農協是與執政的自由民主黨（Liberal Democratic Party，簡稱自民黨）關係密切的強大利益團體。

農協旗下的「農業合作社聯合會」（The National Federation of Agricultural Cooperative Associations，簡稱ZEN-NOH）副主委金森正幸（Masayuki Kanamori）表示，「農協當初並未預見稻米短缺，而米荒更讓農協措手不及」。他說，近期愈來愈多產品透過其他企業和網路通路銷售，讓當局更難追蹤供應狀況和價格。

●番外篇／儲備米怎麼煮 多浸泡少搓揉

日本近期釋出陳年儲備米，北海道家庭料理研究員小暮愛子（こぐれあいこ，音譯）分享如何保存並烹煮出美味的儲備米白飯。

日本的儲備米根據年份命名，存放1年稱「古米」，2年叫「古古米」，3年則為「古古古米」，以此類推。

「讀賣新聞」報導，備蓄米的水分較少、容易破碎且可能帶有糠味，需要有別於新鮮稻米的烹煮與保存方法，以確保米飯美味可口。

小暮建議，洗滌儲備米時應避免過度搓揉，以免米粒破碎影響口感。她建議以快速、輕盈攪和和換水3次到4次的方式洗米。炊煮前需浸泡30分鐘至1小時，讓缺水的儲備米吸飽水分。炊煮時，她不建議加沙拉油、味醂、清酒或醋等調味料，但可加入些許昆布，這樣不僅能夠提升鮮味且能蓋過儲備米的糠味。

小暮表示，可以根據煮好的米飯成果，微調下次炊煮的時間與方式，找到適合的口感與調味。她提醒，精米屬於生鮮食品，應避免過量囤積，保存儲備米時要放在陰涼處，並加入適量鷹爪辣椒防蟲。

在日本超市，白米上架30分鐘就被搶購一空。（圖／微博）

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