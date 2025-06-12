好讀周報／地磁風暴來襲！美加紐澳罕見美景 極光夜空舞動

地磁活動讓紐西蘭（見圖）和中國黑龍江等多地夜空出現絢麗極光。(圖／法新社)

文／陳韻涵輯

新聞故事：強烈地磁風暴在6月1日到3日影響地球，這波地磁擾動源自5月31日的太陽表面活躍區AR4100，最大規模達G4等級，可能干擾高頻無線電通訊，幸未傳出重大影響。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，以往只有冰島或格陵蘭島才能看見極光，但此次受到強烈地磁風暴影響，極光活動範圍向南移動，美加、北歐、中國、紐澳等位於極光帶內的地點都出現極光在夜空中舞動的絕美景象。

專家解釋，當太陽表面劇烈活動時，會將大量帶電粒子（主要是電子和質子）拋射至太空中，即「日冕物質拋射」。當這些粒子撞擊地球磁場時，便會造成磁場劇烈波動和電漿衝擊，暫時擾亂保護地球的「磁泡」，擾動大氣中的氧原子與氮原子產生螢光色的極光。此次的地磁風暴強度達G4等級，屬於第二高的級別。

冰島佩蘭博物館（Perlan）官網介紹，極光是太陽風產生的自然現象，太陽風將帶電粒子吹向大氣，散發耀眼光芒。這類太陽活動隨時都會發生，但必須在晴朗的夜空才看得到極光。

極光出現在北半球稱為北極光（Aurora Borealis），若在南半球則叫作南極光（Aurora Australis）。

北極光主要出現在北極圈附近，包括俄羅斯、挪威、瑞典、芬蘭、冰島、加拿大和美國阿拉斯加州。南極光出現在南極圈周遭，如澳洲、紐西蘭、南極洲和南美洲南部的部分地區。

北極光通常在夜幕中呈現窗簾狀、弧線或旋轉跳躍的圖案，最常看到綠色和白色，但能見到紅色、紫色、粉紅色和藍色的北極光。

南極光的顏色和圖案與北極光類似，但因南半球的極光區域人煙稀少，較少通報觀測紀錄。在南極，需要很強烈的地磁風暴才能讓極光帶北上移動到人口較多的地區，如澳洲的塔斯馬尼亞島。

一般而言，觀賞北極光的最佳時間通常是8月中旬到隔年4月下旬，這段時間的夜晚最長、最暗。南極光的最佳觀測時節則是2月下旬到9月下旬，此時南半球的夜晚最長、最暗。

冰島首都雷克雅維克2026年8月12日將迎接日全食，屆時將是冰島首都自1954年以來，再次見到完整的日全食過程。

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