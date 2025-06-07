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科學人／別以為有動就好！研究指「久坐恐讓大腦萎縮」 運動也無法救

科學人／ 文‧老編｜洪志良
圖／ChatGPT生成
圖／ChatGPT生成

你每天早上跑步、晚上舉重，覺得自己身心健康、無懈可擊。但中間那段時間呢？你是不是坐著滑手機、開會、追劇，一坐就是好幾個小時？別以為運動，可以把這些時間造成的危害「一筆勾銷」。科學家最近狠狠打破了這個美麗誤會。

根據《阿茲海默症與老年失智症：阿茲海默症協會期刊》（Alzheimer's & Dementia: The Jouranl of the Alzheimer's Association ）2025年5月刊登的一項研究，美國范德比爾特大學、匹茲堡大學與南韓首爾國立大學組成的研究團隊發現，久坐可能讓你的大腦萎縮，而且就算有運動也無法補救。

七年追蹤、404人實測

這項研究召募了404位50歲以上的成年人，平均年齡達71歲。他們在研究初期都沒有失智症，並在七年中持續接受大腦掃描與認知測驗，也有穿戴式裝置完整記錄他們的活動與久坐時間。

結果令人坐立難安，即使87%的受試者都達成每星期150分鐘的中度運動標準。整體而言，受試者坐得越久，認知功能越差，大腦萎縮越明顯，尤其是與記憶功能密切相關的海馬迴，變薄速度更快。其中一項最驚人的發現是：一天平均坐13小時的受試者大腦，萎縮速度比預期還快！

風險者的後果更嚴重

如果受試者帶有阿茲海默症的高風險基因APOE-ε4，在這項研究中展現出更明顯的腦區萎縮，特別是額葉與頂葉這類負責決策、記憶與語言的區域。

研究團隊推測，久坐可能讓大腦的血流變慢，減少氧氣與養份的輸送，導致神經細胞逐漸退化。此外，久坐還可能引發慢性發炎，釋出危害大腦的化學物質，對有遺傳風險的人更是雪上加霜。

這項研究提醒我們，減少久坐時間，對維護大腦健康格外重要，尤其是對那些有遺傳風險的人。每天時常起身走動，比單次長時間運動更有保護效果。

所以從現在開始，站起來伸個懶腰，打電話時走一走、開會時用站立桌，這些「微運動」不只對身體好，還可能讓你的腦袋保持健康。

參考資料

Increased sedentary behavior is associated with neurodegeneration and worse cognition in older adults over a 7-year period despite high levels of physical activity. Marissa A. Gogniat et al., in Alzheimer's & Dementia; May 13, 2025.

延伸閱讀

（本文出自2025.06.5《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

風險 運動 科學人雜誌 失智症 久坐

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