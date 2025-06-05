圖表看時事／南韓總統大選李在明勝出！一圖看雙方主張、歷屆總統得票率

南韓三日舉行總統大選，初步計票和各家韓媒出口民調顯示，進步派共同民主黨候選人李在明勝出，四日將在選舉結果正式確認後就職。截至台灣時間三日晚間十一時，根據逾五成計票結果，李在明以四成九得票率，領先主要對手、國民力量黨候選人金文洙的四成二七。

南韓三大電視台三日深夜報導，李在明確定當選。李在明在仁川自宅門口表示，「如果結果確定，我將對國民的偉大決定表示敬意」。他說：「為了不辜負國民期望，我將竭盡全力完成賦予我的重任和使命。」

南韓中選會四日上午七時至九時（台灣同日上午六時至八時）將召開全體會議正式認證選舉結果，幾小時後將在國會舉辦新總統就職典禮。南韓總統選後通常有兩個月過渡期，但公職選舉法規定因總統缺位舉行大選時，本屆任期將在確定當選後立即開始。

這次大選是前總統尹錫悅四月遭憲法法院宣判彈劾成立並解職後啟動。尹錫悅去年十二月三日宣布緊急戒嚴，僅維持約六小時，國會同月十四日通過彈劾動議將其停職。

南韓ＫＢＳ、ＭＢＣ和ＳＢＳ電視台在投票結束後立即發布聯合出口民調，李在明得票率以五成一七居冠，金文洙三成九三，相差十二點四個百分點；改革新黨候選人李俊錫得票率百分之七點七。

南韓中央日報報導，若李在明獲得過半得票率，將成為南韓一九八七年首次總統直選以來第二位得票過半的總統。上次是朴槿惠在二○一二年拿下百分之五十一點五五選票。二○一七年當選的文在寅得票約四成一。二○二二年，李在明以○點七三個百分點差距敗給得票約四成八六的尹錫悅。李在明有望成為朴槿惠後，又一位勝選時所屬政黨同時掌控國會的總統。

ＫＢＳ報導，此次大選是因尹錫悅被彈劾提前舉行，就職典禮預料將簡化，以宣誓就職儀式為主，省略慣例在普信閣鐘樓的敲鐘儀式、軍樂隊行進和鳴放禮砲等。

韓聯社報導，共同民主黨國會領袖朴贊大在出口民調出爐後向ＫＢＳ說，南韓民眾已對「內亂政權」做出如雷貫耳判決；公眾對李在明的支持，反映人民強烈渴望從「生計崩潰」和近三年尹政府執政加劇的脫序經濟中復甦。朴贊大也說出口民調僅是預測，該黨將等待結果正式確定。

三日投票率達百分之七十九點四，超過二○二二年大選的百分之七十七點一，也是一九九七年以來新高，當時為百分之八十點七；投票從上午六時至晚間八時，當晚開始計票。投票站逾一點四萬個，合格選民約四四三九萬人，約一五四二萬人五月底已事前投票。

美聯社報導說，這次選舉是南韓民主又一次決定性時刻，但觀察家擔心去年戒嚴事件加劇的國內分歧還遠未結束，這可能形成新總統的巨大政治負擔，其眼前主要挑戰包括南韓經濟放緩、美國總統川普的美國優先政策及北韓演變中的核威脅。

尹錫悅正就戒嚴事件面臨內亂罪追訴，一月淪為憲政史上首位被捕總統，五十二天後獲釋；若定罪，最重可判死刑或無期徒刑。

2025南韓大選 製表／茅毅

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