閱讀數學／寶可夢、米老鼠、Hello Kitty誰才是最受歡迎的？

在2025年，你覺得皮卡丘、米老鼠、Hello Kitty、還有迪士尼的公主們——小孩子最喜歡誰呢？這個問題不是很好回答，可能會因應國家、年紀、族群等有著不同的喜好。所謂的「喜歡」也有很多定義。不過，如果用一種最世俗的方式，把範圍拉到全世界，用「消費」來定義喜歡。

那麼，寶可夢絕對是這個世代的IP王者。根據visualcapitalist的資料顯示，Pokémon橫跨不同的媒體、產品，2024年預估營收來到1470億美金，逼近5兆新台幣！緊追在後的是Hello Kitty的890億美金。然後，是前面沒提到，你或許會有點意外，但好像又覺得理所當然的小熊維尼(Winnie the Pooh)，預估營收來到760億美金。

事實上，過去有很長的一段時間，小熊維尼是IP王者，營收最高。直到21世紀初期，才被來自日本的Hello Kitty給取代。爾後，皮卡丘跟他的好朋友們在遊戲、卡牌的推波助瀾下，站上IP王者的寶座。迄今的預估營收已經幾乎是Hello Kitty的兩倍之多。

緊追在小熊維尼之後的，就是有著740億美金的米老鼠。前十名屬於迪士尼集團的，還有星際大戰（第五名、700億美金）、迪士尼公主（第七名、460億美金）、漫威電影宇宙（第十名、350億美金）。從數字中可以看到，皮卡丘跟他的夥伴們（數量上可能不遜於剛剛那些IP角色加總），正在逐漸逼近王者。前十名除了有一半是迪士尼，如果我們把「日本」作為另一個主體，那除了前兩名的松鼠與貓，後面還有麵包超人、瑪利歐兄弟以及《週刊少年Jump》，真不愧是動漫大國。

​比較2021年statista所公布的排行榜，前五名的順序也是Pokémon、Hello Kitty、小熊維尼、米老鼠、星際大戰。當年Pokémon的總營收已經突破1000億美金，這大概是多大的數字呢？2025年台灣中央政府的年度支出預算，差不多就是這個數字。神奇寶貝，從大人的商業角度來看，也是充滿神奇與驚喜。

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